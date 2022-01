A Maser, a marzo, ritorna il Gaerne Mountain Bike Trophy

Sono rarissimi i casi di eventi sportivi che ripartono dopo una pausa di ben 5 anni. Per questo il ritorno del Gaerne Mountain Bike Trophy è qualcosa di clamoroso, una vera chicca riservata agli appassionati e regalata dalla seconda edizione dell’Italia Bike Cup, il circuito internazionale che sta già riscuotendo un enorme successo in base alle richieste di adesione alle sue varie prove. Maser, piccolo centro trevigiano che aveva fatto del Trophy il suo momento di festa nazionale, torna ad accogliere la sua creatura nel weekend del 20 marzo, per quella che sarà la terza data del circuito.

Gli organizzatori dell’Mtb Club Gaerne stanno mettendo a punto il programma di gare e promettono un evento all’altezza del passato di una gara che ha visto passare sui suoi sentieri il meglio della Mtb internazionale. Il tracciato di gara è stato già approntato, con oltre 5 km a giro e una lunga salita che caratterizzerà il primo terzo per poi riservare ai biker numerosi passaggi tecnici. Un percorso molto selettivo, come nella tradizione del Gaerne Mountain Bike Trophy.

Gli organizzatori stanno mettendo a punto il programma dettagliato e articolato su due giornate di gara, per dare il giusto spazio sia alle categorie assolute, che gareggeranno domenica e per le quali si prospetta una partecipazione di altissimo livello proveniente anche dall’estero, sia per quelle giovanili e amatoriali, che competeranno per il Gran Prix d’Inverno, con gli amatori in gara al sabato e le categorie Esordienti e Allievi alla domenica mattina. La quota di adesione, come per le altre gare dell’Italia Bike Cup, è di 20 euro per gli Open e i Master e 15 euro per gli juniores. Una quota estremamente abbordabile per essere parte della storia di un evento che si riprende il suo posto nel panorama italiano della mountain bike.