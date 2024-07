Nel week end la terza edizione del torneo Parabae di calcio a cinque

Torna anche quest'anno il torneo di calcio a cinque "Parabae", una manifestazione giunta alla terza edizione ma che continua a crescere nei numeri e nel livello delle squadre partecipanti. Si comincia venerdì sera, 19 luglio, con le prime partite, per poi proseguire nella giornata di sabato 20 luglio, fin dalla prima mattinata, con gli altri incontri della fase eliminatoria (le dodici squadre partecipanti sono suddivise in due gironi) a cui seguiranno nel pomeriggio i match ad eliminazione diretta e le finali per assegnare i titoli in palio.

La vera novità è rappresentata dalla possibilità, per alcune delle squadre partecipanti, di poter pernottare in tenda nell'area del Parabae e trascorrere dunque la nottata nell'area. Come è stato nel 2022 e nel 2023, anche l'edizione 2024 dovrebbe essere caratterizzata da un caldo torrido e intenso. Confermatissimo, dopo la sperimentazione dello scorso anno, il torneo al femminile mentre per il torneo maschile si è deciso di limitare a due il numero di tesserati per ogni squadra. Come da tradizione non mancherà la classica "coppa chiosco", a cui possono partecipare le squadre e i propri sostenitori, lo spiedo del sabato sera (sono possibili le prenotazioni al 3355606209) e il dj set. Atteso al Parabae un afflusso di diverse centinaia di spettatori, simpatizzanti e tifosi per una bella festa di sport.