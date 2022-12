Torneo di Natale Alpe Adria Academy: vince la trevigiana Matilde Dell'Antonia

Il Torneo di Natale a Vedelago organizzato dall’Alpe Adria, ha emesso i suoi verdetti. Dal 10 dicembre, condotto da Dean Pinezic si sono succeduti in Via Marconi 62 tennisti.

Nel femminile l'Under 14 Matilde Dall’Antonia trevigiana di Cappella Maggiore con tessera 2023 del Park di Villorba si è aggiudicata il il draw su Silvia Riccardi. La 22enne bellunese del Sedico nella finale di ieri dopo aver rimediato un bagel, ha messo in campo la sua competenza tecnica cercando di far breccia nella difesa della giovane avversaria. Grazie al suo bagaglio tecnico, insegna li nel suo club, è riuscita a guadagnare il tie-break dove si è arresa al filante rovescio bimane di Matilde. A seguirla bordo campo c’era Anna Sturmigh del Park di Villorba, un segno di fiducia e di testimonianza del Club villorbese che sta investendo molto, specie nel settore femminile. Terzi posti per Stefania Boscarino del Padova Est e per la valdagnese Silvana Mulone. Nel maschile l’under 16 udinese Tim Strel si è imposto sul bassanese Maurizio Junior Peruzzo. Impressionante la fisicità e la rapidità di questo giovane che serve ad oltre 200 chilometri all'ora e pronto già per la seconda categoria. Dovrà gestire la gara, compito non sempre facile. Infatti Peruzzo nel corso della metà del primo set con mestiere è riuscito a contenerlo. Poi Strel una volta acquisita la fiducia necessaria si è involato fino al traguardo inanellando i 9 games successivi. Terzi posti per il montelliano Giampaolo Lionello e per la rivelazione del torneo, il mestrino Sebastiano Cecchini. Chiusa la stagione 2022 l'ouverture 2023 si terrà allo Sporting Life Center dal 13 al 15 gennaio con il Rodeo Mwood Winter. Rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Dirige Adriana Condrat che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 dell'11 gennaio.