Nuoto sincronizzato, Matilde Franchi vola agli Europei giovanili di Atene

Grande soddisfazione per il nuoto sincronizzato di Montebelluna. Continua il percorso della giovane sincronette Matilde Franchi, classe 2009 e residente a Paese, che anche quest’anno è stata convocata in Nazionale per partecipare agli Europei giovanili di nuoto artistico che si disputeranno da giovedì 23 a domenica 26 maggio. Oltre 180 atlete e atleti tra i 13 e 15 anni (16 per i maschi) di 23 diverse nazioni sono pronti a scendere in acqua per gareggiare nella capitale ellenica.

All'Olympic Aquatic Center “Spiros Louis” di Atene sono, infatti, in programma gli Europei Youth di nuoto artistico. La nostra squadra Nazionale giovanile si è trasferita ad Atene martedì 21 maggio e vi resterà fino al 27 maggio. L’Olympic Aquatic Center - costruito nel 1991 per i Giochi del Mediterraneo – è stato sede di gara per i Giochi Olimpici del 2004. Un’altra importante conferma del lavoro fatto dalla società montebellunese che, dopo aver lanciato le due stelle azzurre del sincro Beatrice Callegari ed Enrica Piccoli, oggi capitana della nazionale assoluta, lo scorso aprile ha vinto i campionati italiani juniores disputati a Livorno. Oltre a essere salita sul primo gradino del podio nell’acrobatic routine, Matilde Franchi con le sue compagne del Monte Nuoto ha vinto anche due medaglie di bronzo: nell’esercizio di squadra e nel doppio, assieme ad Agata Merlo. Tante medaglie per questa squadra, allenata da Federica De Bortoli assieme a Ilaria Gobbi, e un bel successo per la società montebellunese, uno dei punti di riferimento a livello italiano per il nuoto artistico.