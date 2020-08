Ciclismo, Matteo Scalco è il nuovo acquisto del team Borgo Molino

Nonostante la particolarità e l'incertezze della stagione che il ciclismo internazionale sta affrontando, lo staff della Borgo Molino Rinascita Ormelle non ha mai interrotto il proprio lavoro per allestire una rosa competitiva e ben attrezzata in vista del 2021.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo mattoncino della nuova formazione trevigiana presieduta da Pietro Nardin è un giovane atleta di grande valore come Matteo Scalco. Vicentino di Sandrigo, classe 2004, cresciuto e confermatosi tra gli allievi con la maglia del Fox Team, Scalco è stato assoluto protagonista anche della ripartenza dopo il lockdown, aggiudicandosi la cronoscalata della Pendola di Fumane (Vr) e raccogliendo diversi importanti piazzamenti nelle altre prove. «Siamo felici di accogliere Matteo tra le nostre fila in vista del prossimo anno. Si tratta del primo importante ingaggio a cui, nelle prossime settimane, ne seguiranno altri che ci consentiranno di dare concretezza al nostro progetto targato 2021" ha spiegato il vice-presidente Marco Bonaldo. "Matteo ha dimostrato in questi anni di possedere delle ottime potenzialità su tutti i terreni; siamo certi di poter contribuire alla sua crescita personale e atletica per valorizzarlo negli appuntamenti più prestigiosi».