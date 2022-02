Matteo Sfregola sfiora il podio ai campionati europei di winter triathlon

Quinto posto per Matteo Sfregola ai campionati europei di winter triathlon di oggi, venerdì 18 febbraio, ad Asiago (VI). Il diciottenne di Pedavena (BL), portacolori di Silca Ultralite Vittorio Veneto, si è ritagliato un posto a ridosso del podio della competizione continentale riservata agli under 20 che prevedeva una frazione di corsa a piedi sulla neve, una di mountain bike sempre sulla neve e poi una di sci di fondo, ripetute poi, nella stessa sequenza, una seconda volta. Per lui il tempo finale di 1h00’05’’.

“Soddisfatto perché ho dato davvero tutto - dice Sfregola - avrei voluto fare di più sullo sci di fondo, ma il percorso, per le mie caratteristiche, è stato particolarmente duro. Vestire il body della nazionale italiana è sempre un onore, come pure dare il meglio per la mia società, Silca Ultralite Vittorio Veneto. Sono molto felice di essere arrivato tra i primi cinque migliori europei, considerando che mi sono avvicinato al winter triathlon quasi per gioco”.

La prestazione europea conferma il trend di crescita di Sfregola, che si è avvicinato al triathlon solo nel 2019 (prima aveva gareggiato per otto anni in mountain bike, ottenendo nel 2018 un quinto posto ai campionati italiani di categoria, indossato la maglia della rappresentativa veneta e gareggiato anche agli Europei). La “scoperta” del winter triathlon è ancora più recente e risale allo scorso anno. Un exploit che l’ha portato a inizio del 2021 al bronzo tricolore e ora al quinto posto nella rassegna europea. Sempre nel 2021 il bellunese della società vittoriese sfiorato un altro podio europeo, finendo quarto nella competizione estiva dedicata al duathlon cross (corsa off road, mountain bike e corsa off road).