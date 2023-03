Uc Trevigiani, prima vittoria per Matteo Zurlo a Ceresara

Piovono le vittorie in quest’inizio di stagione per l’Unione Ciclisti Trevigiani Energiapura Marchiol. A Ceresara ha vinto per distacco Matteo Zurlo davanti a Simone Lucca (Solme Olmo). Più staccato è arrivato terzo Tommaso Nencini della Hopplà Petroli Firenze Don Camillo. Il corridore vicentino di Tezze sul Brenta si è aggiudicato il 14° Memorial Cav. Enzo Bertoni - 1° Memorial Francesco Bertoni. L’Unione Ciclisti Trevigiani Energiapura Marchiol ha praticamente dominato la gara di Ceresara: ha piazzato al quinto posto Matteo Baseggio, ottavo Cristian Rocchetta.

La gara

Ai nastri di partenza a Ceresara si sono presentati centosettantasette atleti in rappresentanza di trentadue formazioni. In programma quattordici giri di 9,200 chilometri l’uno per 128,800 chilometri complessivi. L’azione decisiva che caratterizza la corsa arriva da tre uomini: Simone Lucca (Solme Olmo), Tommaso Nencini (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo) e Matteo Zurlo (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol) che rompono gli schemi alle squadre dotate di ruote veloci al loro interno ed accumulano un vantaggio che supera i sei minuti nei confronti del gruppo ed arriva ad un massimo di cinque minuti nei confronti di un terzetto di contrattaccanti formato da Federico Biagini (Zalf Euromobil Desirée Fior), Alessio Acco (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo) e Matteo Baseggio (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol). Nel finale l’attacco da finisseur da parte di Matteo Zurlo gli permette di guadagnare un minimo margine di vantaggio nei confronti di Lucca. Sufficiente per aggiudicarsi la corsa sul traguardo di Ceresara. Ad una manciati di secondi di ritardo ha concluso Lucca. Mentre Nencini, che completa il podio, ha chiuso con un ritardo di poco superiore ai due minuti.

I commenti

Matteo Zurlo dopo la vittoria: «La gara è stata caratterizzata fin da subito dalla presenza di tanto vento. Siamo partiti subito forti, e dopo il primo giro siamo andati in fuga in tre atleti: abbiamo sempre collaborato tra di noi e il nostro distacco è aumentato sempre di più. Ho provato nel finale a staccare i miei avversari, finchè siamo rimasti solo in due e così nei 500 metri della volata finale sono partito lungo ed è andata bene. Dedico la mia prima vittoria alla squadra e a tutti quelli che mi sono vicini».

Il presidente della Trevigiani Energiapura Marchiol, Ettore Renato Barzi, conclude: «Faccio i miei complimenti a tutti gli atleti e allo staff tecnico, e auguro a tutti i nostri ragazzi di riuscire a conquistare il podio in questa stagione 2023». Le altre vittorie le hanno realizzate Immanuel D’Aniello al Gp La Torre a Fucecchio il 26 febbraio e Samuele La Terra Pirrè domenica scorsa a Napola (Tp).

Ordine di arrivo

1° Matteo Zurlo (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol) 128,4 Km in 3h03’00” alla media: 42,098 Km/h

2° Simone Lucca (Solme Olmo)

3° Tommaso Nencini (Hopplà Petroli Firenze) a 2’02”

4° Federico Biagini (Zalf Euromobil Désirée Fior) a 4’46”

5° Matteo Baseggio (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol)

6° Alessio Acco (Hopplà Petroli Firenze)

7° Nicolas Gomez (Hopplà Petroli Firenze) a 6’02”

8° Cristian Rocchetta (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol)

9° Lorenzo Cataldo (Gragnano)

10° Simone Buda (Solme Olmo)