Ponte della Priula in festa per il Memorial Grigolin 2022

Ritorna dopo qualche anno di assenza il 18° Memorial Valerio Grigolin, 7° Memorial Luca Zambenedetti e 17° Memorial Comune di Susegana, organizzazione da parte del Team Ponte Priula guidato da Franco Moro.

Tanti i gentleman al via, gara velocissima sull’anello di 7700 metri, ci prova un pimpante Agostini con Daniotti e per un paio di tornate sembrano controllare il gruppo (il loro è un Trofeo Baracchi), tutto da rifare al traguardo volante vinto da Brugna su Ruffin, se ne vanno in 4 e c’è anche Zambon con il potentissimo Costa che al termine arriva a braccia alzate, secondo Zambon e terzo Ruffin, Brugna non fa neanche la volata consapevole di aver vinto nella sua categoria, secondo classificato vincendo la volata del gruppo Mariano Scuz su Mauro Pasqual. Un super è Roberto Pagnin, Tarlao si riconferma campione. De Pizzol stratosferica. Bellissima la gara dei super gentleman, al terzo giro l’attacco decisivo con un allungo da parte del campione italiano Pagnin, sono “menate” che fanno male, il gruppo si allunga pericolosamente, bella la sfida tra le donne con Valentina De Pizzol che rimane coraggiosamente aggrappata ai primi e Stefania Scarpa che sotto lo striscione d’arrivo si stacca dalla sua ruota. Volano i 7 fino all’ultimo giro dove inizia un controllo che va a favorire il rientro di una parte del gruppo sotto la spinta di Riccardo Tarlao, volata senza storie per Pagnin davanti a Durante e Scomparin, tra i SG B Tarlao beffa Gretter e Bettin quarto Borin, De Pizzol brava per essere rimasta nella fuga si gode l’arrivo a braccia alzate davanti al numeroso pubblico, ci voleva a fine stagione una prestazione così, ridà fiducia per le nuove sfide che intende affrontare. Fuga a quattro, Pertile castiga tutti Partenza unica per i giovani, si vola a 45 km h di media, sotto la spinta del traguardo volante se ne vanno in 4, Bianchin, Serafin, Pertile e un super Visintin, i 4 girano regolari e se la giocano all’ultimo km, allungo con il 53x11 di Alessandro Pertile ( Santa Eufemia) e arrivo a braccia alzate su Alessandro Bianchin (Spezzotto) che vince tra i veterani A, bella la volata tra i senior B dove Giulio Serafin ha la meglio su Alan Visintin. Nella fuga rimangono fuori gli junior, sono tanti nel gruppo e qualcuno non ha interessi ad arrivare allo sprint che, come previsto è “affollato”, non si contano i tentativi di Sebastiano Scatà, il bravo Martignago vince lo sprint davanti a Manzan, Scatà e Guiotto, tra i veterani si impone Pellizzari (Iperlando). La corsa termina con i ringraziamenti da parte del Sindaco di Susegana ai volontari sulle strade, al gruppo Grigolin e fam Zambenedetti per i trofei vinti quest’anno dalla Asd Iperlando, un grazie particolare a Renzo Ferrati per la disponibilità di transenne e arco che hanno reso sicuro il viale d’arrivo e a Luca Baldo oggi in veste di direttore di gara.

Edi Tempestin