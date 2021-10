Memorial Guido Ballan di bocce: a Castelfranco la vittoria è di Giuliano Di Nicola

La Giorgione3villese di Castelfranco Veneto presieduta da Renato Pegorin ha organizzato il “19° Gran Premio Città di Castelfranco Veneto - Memorial Guido Ballan“ gara nazionale di Alto Livello a cui hanno partecipato 94 atleti di categoria A, tra i migliori provenienti dalle regioni Sardegna, Sicilia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Abuzzo, Marche, Veneto, Lombardia, Calabria,Trentino Alto Adige, Umbria, Piemonte. Le fasi eliminatorie si sono svolte al mattino nei bocciodromi della Marca Trevigiana,con inizio alle ore 9,00, le fasi finali nel pomeriggio presso il bocciodromo comunale di Treville di Castelfranco Veneto alla presenza di una splendida cornice di pubblico. L’ambitissima vittoria è andata meritatamente a Giuliano Di Nicola alfiere della Boville di Marino (Roma) superando nella finale Davide Zerbini portacolori de La Ferrarese di Ferrara, al terzo posto Luca Santucci della Boville di Marino (Roma) e Andrea Cappellacci della Fossombrone di Pesaro Urbino, 5° Mirko Savoretti (Caccialanza, Milano), Paolo Luraghi (Caccialanza,Milano), Alfonso Nanni (Boville di Marino,Roma), Tommaso Gusmeroli (Caccialanza,Milano), ha diretto Valter Driol di Venezia.

A Mogliano Veneto presso il bocciodromo comunale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1/C, sabato scorso si è invece disputato l’incontro di ritorno tra la Concordia Moglianese e la veronese Raldon di San Giovanni Lupatoto valido per la qualificazione agli ottavi di finale del Campionato di Promozione di 1^ Categoria, l’incontro di andata aveva visto la vittoria esterna della Concordia Moglianese per 3-5. La Concordia Moglianese con Tecnico Paolo Tortato, atleta capitano Enzo Boschiero, atleti, Roberto Callegari, Alessandro Scantamburlo, Giuseppe Gallinaro, Manuela Russolo, Luciano Sartor, la Raldon (Vr) con Tecnico Giovanni Bortolazzi, atleta capitano Fabio Maggiotto,atleti Fabrizio Poli, Alberto Gottardi, Damiano Bianchini, Davide Fiorini. E’stato un incontro non facile per i padroni di casa con un sofferente Sartor, poi sostituito da Scantamburlo e la giornata non buona di altri giocatori, ha visto i trevigiani nel primo turno (Terna, Individuale) in parità set 2-2, nel secondo turno (Coppie) interrotto sul (set 2-1) , che dava la vittoria finale per 4-3 alla Concordia Moglianese e il passaggio al turno successivo in trasferta con l’Olimpia di Treviso, sabato prossimo 16 ottobre ore 15,00, ha diretto Amos Muscheri di Sassari. Questo lo score dell’incontro: 1° Tempo (Terna) Roberto Callegari - Manuela Russolo - Luciano Sartor (2° set Scantamburlo) Vs Gottardi - Poli - Fiorini 5-8,8-6; (Individuale) Gallinaro Vs Fiorini 8-7, 6-8 ; 2° Tempo: (Coppie) Russolo - Scantamburlo Vs Fiorini - Poli 4-8; Roberto Callegari - Giuseppe Gallinaro Vs Maggiotto - Gottardi 8-4, 8-7.