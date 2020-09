Successo per il 27° Memorial Polese: la vittoria è di Filippo Baroncini

I ragazzi della Iseo Serrature Rime Carnovali tornano a salire sul podio nella gara nazionale andata in scena a San Michele di Piave. Infatti, il team bresciano sabato può festeggiare per il terzo posto conquistato da Samuele Zambelli a San Michele di Piave dove si correva per il 27° Memorial Polese, gara nazionale riservata agli Elite-Under 23.



A decidere la prova trevigiana, al termine di una corsa animata da numerosi tentativi di fuga promossi anche dai ragazzi diretti da Mario Chiesa e Daniele Calosso e caratterizzata dai tre passaggi sul GPM della salita della tombola, è stato uno sprint a ranghi compatti che ha visto prevalere Filippo Baroncini, 20 anni del team Beltrami TSA Marchiol. Ottimo il comportamento di tutto il team giallo-blu che ha pilotato al meglio la volata di Samuele Zambelli che, al termine di un lungo testa a testa è riuscito a conquistare una medaglia di bronzo di grande valore.



"E' bello vedere i nostri ragazzi di nuovo sul podio: in queste settimane hanno sempre offerto delle ottime prestazioni ma, forse, hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato - ha sottolineato il ds Daniele Calosso - Oggi siamo stati presenti in tutte le fughe di giornata e Zambelli è stato bravo a lottare fino alla fine per il successo. Peccato abbia trovato Baroncini e Jonathan Milan (Cycling Team Friuli) che sono stati più veloci di lui, ma siamo sulla strada giusta per vivere un mese di ottobre da grandi protagonisti".

