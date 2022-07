Tennis, Marco Speronello vince il secondo Memorial Tombacco

Al Tennis Club Olivera 2° Open Memorial Tombacco condotto da Pierferruccio Ballerini è di Marco Speronello. Competizione maschile iniziata il 24 giugno e terminata nel tardo pomeriggio di venerdì 8 luglio. Il montepremi di 3mila, su 102 tennisti in gara, è andato a Marco Speronello che porta così il suo bottino di vittorie a quota 91 tornei vinti. L'ultimo a condendergli il successo è stato Matteo Viola. Bella partita che ha deliziato il pubblico delle occasioni migliori. Due set giocati quasi punto a punto e due ore di grande tennis, con il risultato 6/4 7/5 per il giocatore montelliano. Terzi posti per il vicentino Matteo Dal Zotto e per Matteo Marfia. Due i risultati positivi per i giocatori trevigiani. Carlo De Nardi si è imposto in due set sul vicentino Marco Carretta tds numero 4, facendo vedere tutt i suoi progressi stagionali, sul 2.3 player berico finalista di un altro open. Altro buon risultato per Edoardo Cheriè Ligniere che ha battuto in due set il 2.3 Daniele Valentino tds numero 4. Pian piano, quindi i due alfieri di Marca stanno guadagnando punti per rinforzare il loro ranking, che attualmente sembra stia molto stretto ad entrambi.

A Motta di Livenza torneo Open maschile e femminile. Fino al 17 Luglio con 5mila euro di montepremi Maurizio Epifano e Mauro Granzotto sono alle prese con 142 tennisti in lizza. Le 4 gare odierne saranno una alla mattina alle 10 che riguarderà la giocatrice di casa Giulia Lo Faro con Vanessa Gruarin, e due in contemporanea alle 18 tra Giorgia Bevilacqua-Giorgia Grizzo e Beatrice Bevilacqua-Marta Rico. Alle 19.00 l’ultima gara tra la mina vagante del torneo il 4.3 Francesco de Finis e Giovanni Ingravalle. Ad Istrana è iniziato il 25° Trofeo Positello Open maschile e femminile che si protrarrà fino al 24/7. Sono 94 gli iscritti a darsi tenzone sotto la cabina di regia rosa di Sonia Rossi e Loredana Venturini.

A Mogliano Veneto torneo giovanile fino al 17 luglio per ragazzi dai 10 ai 16 anni. Sono ben 148 i giovani in lizza, per il record stagionale per un torneo giovanile. A Silea torneo di 3^ categoria maschile fino al 20 luglio. Competizione diretta da Giuliano Mariuzzo e Francesco Salustri. Sono 96 i tennisti iscritti. Dal 15 al 17 luglio a Visnadello Rodeo femminile diretto da Maurizio Bellinato. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 luglio. Allo Sporting Life Center Circuito Veterani dal 16 al 24 luglio diretto da Adriana Condrat. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 luglio. A Volpago del Montello Torneo Open K22 Open maschile fino ai 2.2 con 4mila euro di montepremi diretto da Matteo Favaro, le iscrizioni scadranno il 14 luglio alle ore 12.