Inizia il mercato di Treviso Basket: il primo colpo è Alessandro Zanelli

Sono iniziate le prime manovre di mercato in casa Nutribullet Treviso. Nella giornata di lunedì, infatti, la società ha ufficializzato l’ingaggio di Alessandro Zanelli, che a Brindisi ha chiuso l’ultima stagione con una media di 7.0 punti, 3.1 rimbalzi, 2.3 assist e il 47.7% dall'arco in 21 minuti di utilizzo. Dopo quattro annate in Puglia con Frank Vitucci, il prodotto del vivaio Benetton torna a casa coronando il sogno di giocare per la squadra della sua città.

«Non ho avuto dubbi, non ho nemmeno guardato altre offerte anche se ero free agent, perché avevo tutto quello che volevo. Ora sta a me lavorare per meritarmi questa chance che mi è stata data e per onorare la maglia di TVB ogni giorno, in allenamento e in partita», ha dichiarato Zanelli, che non vede l’ora di esordire al Palaverde.

L’arrivo del play di Motta di Livenza lascia presupporre un probabile addio di capitan Matteo Imbrò. In un’intervista rilasciata alla Tribuna di Treviso, il ds Andrea Gracis ha dichiarato che la società non si opporrà alla partenza del siciliano nel caso in cui dovesse ricevere offerte da altre squadre, lasciando più di qualche dubbio sull’effettiva volontà di puntare ancora su di lui. Sicuro partente è invece Nicola Akele, che non ha ancora ricevuto una proposta di rinnovo da TVB e si appresta ad approdare a Brescia alla scadenza del contratto.