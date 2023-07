Treviso Basket si rinforza sotto canestro: arrivano Paul Paulicap e Terry Allen

La Nutribullet ha comunicato di aver ingaggiato Terry Allen e Paul Paulicap rispettivamente come ala grande e pivot. Alto 203 cm, Terry Allen è un classe 1993 che ha disputato l’ultima stagione nel campionato francese con la maglia di Le Portel, dove ha chiuso con 11.5 punti, 5.6 rimbalzi e quasi 2 assist di media. È un giocatore che porterà esperienza, avendo iniziato la carriera da pro in Europa nel 2016, e duttilità, dato che è in grado di tirare da oltre l’arco, attaccare dal palleggio o giocare spalle a canestro.

Paul Paulicap ha appena terminato la sua prima stagione da professionista in Europa a Cipro, con la maglia dell’Anorthosis. L’impatto con il vecchio continente è stato buono, considerando che è risultato il miglior rimbalzista del campionato (11.5 a partita) e ha al contempo garantito 14 punti di media con oltre il 65% dal campo. Numeri che anche a Treviso si augurano di vedere.

Per chiudere la campagna acquisti manca solo uno straniero, che con ogni probabilità sarà la guardia titolare della Nutribullet. Il grande sogno resta D’Angelo Harrison, anche se il ds Giofrè ha smentito le voci che davano l’ex Brindisi in orbita TVB.