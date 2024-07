TVB conferma l’arrivo di Bruno Mascolo: «Ho scelto Treviso per il progetto»

La Nutribullet Treviso Basket ha ufficializzato l’ingaggio del playmaker italiano Bruno Mascolo, che ha disputato la scorsa stagione alla Virtus Bologna. Nello scacchiere tattico di TVB Mascolo andrà a sostituire Alessandro Zanelli, recentemente approdato alla Givova Scafati. Mascolo ritroverà coach Frank Vitucci, con il quale ha disputato la sua miglior stagione in carriera nel 2022/2023. Nello scorso campionato, con un minutaggio ridotto, ha prodotto 2.3 punti e 1.2 rimbalzi di media, disputando 26 partite su 30. La sua miglior prestazione è arrivata proprio nel match contro la Nutribullet Treviso Basket al Palaverde, che Mascolo ha chiuso con 8 punti, altrettanti rimbalzi e 7 assist.

«Mascolo è un giocatore dalle indubbie qualità tecniche, inoltre è un ragazzo che è in grado di infondere una carica positiva ai compagni. Siamo felici di averlo con noi e gli auguriamo di togliersi grandi soddisfazioni con la nostra maglia» ha commentato il ds della Nutribullet Simone Giofrè. «Sono molto felice di essere qui, Treviso Basket si è presentata con un progetto serio e interessante, poi non posso negare che la presenza di coach Frank Vitucci e di Simone Giofrè abbia avuto un peso. Secondo me potremo toglierci delle belle soddisfazioni, sarà un piacere poter giocare davanti a un pubblico come quello del Palaverde».

A Treviso Mascolo ritroverà D’Angelo Harrison, Ky Bowman e Andrea Mezzanotte, con i quali ha giocato a Brindisi prima di passare alla Virtus Bologna.