Colpo della Nutribullet Treviso: arriva D’Angelo Harrison

La Nutribullet Treviso Basket ha annunciato l’ingaggio di D’Angelo Harrison per la stagione 2023/2024. Profilo circolato con forza nelle scorse settimane, nonostante le smentite di rito, Harrison rappresenta un’aggiunta di spessore per il roster di TVB, che si è assicurata il top scorer LBA del 2021.

Dopo la brillante carriera collegiale alla St John’s University, della quale è il terzo marcatore all time, Harrison è sbarcato in Europa giocando in Turchia, Israele, Russia e Francia. In tutte le stagioni ha tenuto ottime percentuali da oltre l’arco (38% in Turchia), andando costantemente in doppia cifra con circa 16 punti di media. Nel 2020/2021 approda in Italia alla corte di Frank Vitucci a Brindisi, dove disputa la miglior annata in carriera chiudendo il campionato e la Champions League rispettivamente con 18.6 e 19 punti di media. Dopo una parentesi al Prometey in Ucraina, terminata anzitempo per via della guerra, Harrison fa ritorno a Brindisi dove viaggia con il 40% abbondante da tre prima dell’infortunio al tendine di Achille avvenuto il 1 maggio 2022. Ritorna in campo nel gennaio 2023 sempre a Brindisi, contribuendo al piazzamento playoff della squadra.

L’approdo a Treviso è indice del legame ormai solido che lo lega a Vitucci e Giofrè, unito alla volontà della Nutribullet di affidarsi a giocatori dal rendimento certo. Harrison completa così il roster di TVB per la prossima stagione, che partirà ufficialmente il 21 agosto con il raduno nella palestra di Sant’Antonino.