Treviso Basket, è Ikenna Iroegbu la point guard per la prossima stagione

Fine settimana intenso per Treviso Basket. Dopo aver presentato la campagna abbonamenti 2022/2023 alla Loggia dei Trecento venerdì 15 luglio, in mattinata la società ha annunciato sui propri canali social il nuovo playmaker: si tratta di Ikenna Iroegbu. Statunitense con cittadinanza nigeriana, Iroegbu è un classe 1995 che ha giocato l’ultima stagione in Israele all’Hapoel Galil Elyon, dove ha raggiunto i playoffs tenendo medie di 14.4 punti (top scorer del team), 4 rimbalzi e 3.8 assist a partita. Oltre a essere dotato di un ottimo tiro da oltre l’arco (46% di media nella stagione 20/21), Iroegbu ha nelle sue corde la capacità di alzare i ritmi e di giocare in transizione, alla quale affianca una buona solidità in difesa e a rimbalzo. Sotto quest’ultimo punto di vista, Iroegbu dovrebbe essere più funzionale rispetto a DeWayne Russell, che è tornato a giocare in Germania dopo un biennio a Treviso, e quindi maggiormente adatto all’idea di pallacanestro di Marcelo Nicola.

Iroegbu ha alle spalle molte stagioni da pro e una lunga esperienza anche con la nazionale della Nigeria. Proprio con i D’Tigers, con i quali ha disputato AfroBasket nel 2017 e i mondiali nel 2019, è entrato nella storia nel luglio del 2021, contribuendo con 11 punti alla vittoria per 90-87 nell’amichevole contro il Team USA di Kevin Durant e Damian Lillard, in quella che è stata la prima volta in assoluto in cui una Nazionale del continente africano ha superato la selezione statunitense.

Con l’arrivo di Iroegbu, a Treviso ora manca la firma di un pivot straniero per chiudere il mercato, dato che il parco italiani sarà verosimilmente completato da giovani del vivaio.