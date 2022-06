TVB, prosegue il mercato: ufficiale l’acquisto di Paulius Sorokas

Dopo Alessandro Zanelli e il giovane prospetto finlandese Mikael Jantunen, Treviso Basket ha reso ufficiale l’arrivo di Paulius Sorokas, ala di 202 cm che può giocare anche da centro. Il lituano ha disputato l’ultima stagione a Varese, dove ha chiuso la regular season con una media di 10.7 punti, 6.3 rimbalzi, 1.4 assist, il 46.5% da due e il 34% da tre. L’ex Treviglio è stato voluto fortemente da Marcelo Nicola, che vede in lui tutte le caratteristiche propedeutiche al nuovo corso di TVB, fisicità e grinta su tutte. Ottimo rimbalzista, Sorokas nel corso della sua lunga esperienza in Italia ha dimostrato di essere un discreto passatore e un buon tiratore, oltre che un giocatore utile in entrambe le metà campo.

Sarà suo il compito di far vedere queste caratteristiche anche a Treviso. «Mi è piaciuta molto l’idea di questo nuovo progetto, penso che con la mia esperienza nel campionato italiano potrò dare tanto dentro al campo ma anche in spogliatoio, aiutando la squadra a diventare un gruppo solido», queste le prime parole del neoacquisto di TVB.

Il mercato della Nutribullet procede sia in entrata che in uscita. Secondo Sportando, Chillo è vicino a vestire la maglia della Reyer Venezia, mentre permangono forti dubbi sulla permanenza del capitano Matteo Imbrò. Di sicuro, il roster della squadra sta andando incontro ad una rivoluzione pressoché totale.