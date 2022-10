Mezza maratona di Treviso 2022: in gara atleti da diciotto nazioni

Treviso è pronta ad accogliere la mezza maratona. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: domenica 9 ottobre il gran giorno, partenza alle 9.30 da viale Bartolomeo d’Alviano, dove sarà posto anche l’arrivo. Organizzata dall’ex maratoneta azzurro Salvatore Bettiol e da Bettiol Sport Events, la mezza maratona della Marca si prepara per un appuntamento che promette spettacolo: sarà, al solito, una gara colorata di rosa (un partecipante su tre è donna), con atleti che arriveranno da una larga parte d’Italia e dall’estero. Un evento che coniuga sport e territorio, toccando anche i Comuni di Carbonera e Silea e valorizzando al massimo il fascino di Treviso “città d’acque”. Sarà anche la seconda edizione del Trofeo Cristian Tonellato, dedicato al ricordo di un amico e collaboratore della Mezza di Treviso, scomparso improvvisamente all’inizio del 2021, lasciando un grande vuoto.

La presentazione

La Mezza di Treviso è stata presentata mercoledì 5 ottobre in municipio. «Treviso è Città europea dello sport e parte di questo riconoscimento è dovuta agli eventi podistici che vi si svolgono - commenta il vicesindaco Andrea De Checchi, dopo il breve saluto del sindaco Mario Conte, affiancato dall’assessore allo Sport del Comune di Carbonera, Barbara Zanini -. La Mezza di Treviso, nel 2021 entrata nella “top ten” delle mezze maratone italiane più partecipate, è senz’altro un elemento qualificante. E’ un evento che travalica i confini dello sport e, grazie all’ampia partecipazione, diventa veicolo di promozione della città. Quella di quest’anno è l’ottava edizione».

«Siamo onorati di poterci affiancare ad una manifestazione importante e significativa come la mezza maratona di Treviso in quanto quest’evento, per la città e per tutto il territorio circostante, è molto più di una gara sportiva – aggiunge il direttore generale di CentroMarca Banca, Claudio Alessandrini - Lo sport ci insegna il valore del sacrificio per passione, del rispetto della persona e delle regole e quest’iniziativa sarà l’occasione per vivere insieme un momento di sana competizione, per fare sinergia e promuovere momenti di aggregazione e socialità. Ringrazio l’Associazione Bettiol Sport Event, e in particolare Salvatore Bettiol e tutti i volontari, per l’impegno che ogni anno donano alla città e agli atleti partecipanti».

«L’impegno per organizzare una mezza maratona è davvero arduo, dopo la pandemia più che mai, ma noi siamo una grande squadra e questo ci conforta - conclude Bettiol -. Abbiamo al nostro fianco le amministrazioni comunali, e in particolare le polizie municipali che garantiscono ordine e sicurezza sul percorso, e un pool di sponsor affezionati. In otto anni abbiamo cambiato pochissimo, sia dal punto di vista del percorso che della data, e questo rappresenta una garanzia in più per chi vi partecipa. I numeri anche quest’anno sono importanti, a dispetto della coincidenza con i campionati italiani di Pisa, un evento che in futuro ci piacerebbe portare a Treviso».

I numeri

Lunedì 3 ottobre, a tre giorni dalla chiusura delle iscrizioni, prevista per le ore 24 di giovedì 6 ottobre, le adesioni all’evento, che quest’anno tornerà a proporre due gare (mezza maratona e 10 km), hanno superato quota 1.600. Molto elevata, come già in passato, la quota di iscritte del “gentil sesso”: il 28%. Gli atleti arriveranno da 17 regioni (mancano solo Calabria, Molise e Umbria) e 53 province d’Italia. I trevigiani iscritti sono 783. A partire dal sindaco Mario Conte, che correrà la mezza maratona con il pettorale n.1. Ben 18 le nazioni rappresentate al via: registrate iscrizioni anche da Stati Uniti, Canada e Brasile. Numeri significativi alla luce del particolare sovraffollamento del calendario autunnale, che nella stessa domenica prevede anche il campionato italiano di mezza maratona a Pisa.

I top runner

Il Kenya va a caccia di un tempo da record. Da seguire soprattutto Dickson Simba Nyakundi, 27 anni, accreditato di un record personale di 1h01’15” (Piacenza, 8 maggio 2022). E’ il vincitore dell’ultima Stramilano ed è annunciato in gran forma. Al via anche i connazionali Philimon Kipkorir Maritim (1h00’29” di personale, stabilito nel 2018 a Krems), vincitore della mezza di Wachau, il 25 settembre, in 1h00’32”, e Simon Mwangi, sceso a 1h02’17” il 18 settembre a Udine. In chiave italiana, il ritorno di Stefano Ghenda (Trevisatletica), secondo nel 2021.

Il percorso

Sarà quasi identico a quello delle ultime quattro edizioni (2017, 2018, 2019 e 2021), con partenza e arrivo posizionati sullo stesso punto, in Viale Bartolomeo d’Alviano. Dopo la partenza, la mezza maratona percorrerà viale Frà Giocondo e viale Burchiellati. Gli atleti usciranno dal perimetro del centro storico, imboccando Varco Manzoni. Da lì, percorrendo viale Vittorio Veneto, la gara si dirigerà verso Sant’Artemio, passerà accanto al Parco dello Storga (senza però entrare nel giardino della Provincia di Treviso) ed entrerà prima nel territorio comunale di Carbonera e poi in quello di Silea. Il ritorno verso Treviso avverrà lungo le rive del Sile, percorrendo la Restera, sino al Ponte della Gobba. Gli ultimi chilometri saranno nel cuore della città: dalle riviere gli atleti si dirigeranno verso Piazza dei Signori, percorreranno via Calmaggiore e passeranno accanto al Duomo. Poi il gran finale. Dopo aver imboccato via Canova, il percorso si dirigerà in via Frà Giocondo e da lì arriverà in viale Bartolomeo d’Alviano. Il rettilineo d’arrivo, lungo circa 400 metri, sarà ai piedi delle mura, una sorta di tribuna naturale che accompagnerà i concorrenti sino al traguardo. Sarà un percorso sull’acqua e tra le bellezze storiche ed artistiche di Treviso. La partenza delle mezza maratona, prevista alle 9.30, sarà anticipata da quella della prova sui 10 km, fissata alle 9.10.

La storia

Ideata dall’ex campione azzurro Salvatore Bettiol (due partecipazioni olimpiche con il culmine del quinto posto di Barcellona 1992; secondo alla maratona di New York nel 1988 e di Londra nel 1990), la Mezza di Treviso ha debuttato il 12 ottobre 2014 con il nome di Treviso Half Marathon. Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 a causa della pandemia, la Mezza di Treviso è tornata al via nel 2021, portando al traguardo circa 1300 atleti. Si è così confermata tra le più partecipate gare venete ed è entrata nella “top ten” delle mezze maratone italiane con il più alto numero di classificati. I record della Mezza di Treviso appartengono al keniano Paul Kariuki Mwangi che nel 2016 ha corso in 1h01’25”, migliorando il primato della gara stabilito l’anno precedente da Daniele Meucci, e alla keniana Hellen Jepkurgat, prima nel 2014 in 1h13’40”. La prossima edizione è l’ottava. Appuntamento a domenica 9 ottobre. Spettacolo garantito.