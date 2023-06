Mezzacasa sul Bondone da lepre nell'Ibiza Cup

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È partito con il piede giusto, centrando il successo all'esordio della neonata Seat Ibiza Cup, ma per Denis Mezzacasa la vittoria del round inaugurale si è tradotta nell'aver indossato i panni della lepre da inseguire, diventando l'uomo da battere. In vista il secondo appuntamento del monomarca, quello con una Cronoscalata Trento - Bondone che dovrebbe vedere allargarsi ulteriormente la rosa dei pretendenti al titolo. “Siamo partiti molto bene in questo trofeo” – racconta Mezzacasa – “ma, oltre ad essere contento di trovarmi al comando della classifica, sono ancora più felice del fatto che sul Bondone dovrebbero arrivare altri contendenti al titolo. Stando alle voci di corridoio dovremmo arrivare a dieci vetture, forse ad undici, a testimonianza di un'idea di campionato che attira.” Una vecchia conoscenza, la salita trentina in programma per i prossimi 10 ed 11 di Giugno, che vedrà il portacolori di Xmotors Team ai nastri di partenza per la terza volta. “Ho già corso tre volte qui” – aggiunge Mezzacasa – “ma non sono mai riuscito a farne una come si deve. Ci sono stato con una Ford Fiesta R5, una vettura da rally con la quale ho pensato solamente a divertirmi ed a fare traversi, ma anche con la formula. In quest'ultimo caso, le due partecipazioni a ruote scoperte, ho corso con la nebbia e con la pioggia. Detto questo direi che possiamo considerare la presenza di quest'anno quasi come un debutto.” Il pilota di La Valle Agordina sarà della partita con una Seat Ibiza Cupra, in versione Racing Start così come tutte le sorelle iscritte alla serie, su un palcoscenico che sarà valido per la International Hill Climb Cup, per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per il Trofeo Italiano Velocità Montagna di zona nord, dando vita ad uno spettacolo di elevato livello. Saranno due le prove ufficiali che si terranno nella giornata di Sabato prossimo, con la Domenica riservata all'unica tornata sui poco meno di venti chilometri dell'università della salita. “Questa salita è una gara molto particolare” – conclude Mezzacasa – “e, per quanto ci si possa preparare a tavolino, è solo partecipando che si riesce ad imparare davvero. L'esperienza in gara, di ogni singolo pilota, è quella che fa davvero la differenza per il risultato finale. Dal mio canto, date le partecipazioni precedenti, diciamo che parto un po' penalizzato ma sto cercando di prepararmi nel miglior modo possibile. Sto studiando al meglio perchè l'esame dell'università della salita non farà sconti a nessuno. Guardando ai miei diretti avversari direi che, specialmente uno, potranno contare sulla maggiore conoscenza del tracciato. Sarà una dura battaglia e siamo solo al secondo appuntamento di questo campionato. A Levico la Seat Ibiza si è dimostrata molto versatile ma lo sarà anche qui a Trento dove si trova un po' di tutto? Daremo il massimo, come sempre, per gratificare gli sforzi di tutti i partners che ci permettono di essere al via, senza mai dimenticare Xmotors Team ed il suo presidente Stefan.”