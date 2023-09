Mezzacasa a Cividale, guardando già al domani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ha vinto la Seat Ibiza Cup, iscrivendo il proprio nome nell'inedito albo d'oro con un round d'anticipo rispetto al termine, ma Denis Mezzacasa non ha voluto far mancare il proprio supporto agli organizzatori della serie, confermando la propria presenza alla prossima Cronoscalata Cividale - Castelmonte, in programma per il weekend. “Guardando il risultato ottenuto a Pedavena” – racconta Mezzacasa – “non aveva molto senso essere al via dell'ultimo appuntamento della Seat Ibiza Cup, avendola già vinta con una gara d'anticipo, ma ci tenevamo a completare il calendario e l'impegno preso per ringraziare gli organizzatori di questo trofeo. È stata una stagione incredibile, vissuta su lotte serrate con due campioni come Dall'Antonia e Buiatti. Abbiamo così deciso di esserci, anche se vivremo da spettatori privilegiati la bagarre tra gli altri colleghi trofeisti. Sarà una trasferta diversa per noi.” Il portacolori di Xmotors Team, sempre in sinergia con La Superba, scenderà in campo con una Seat Ibiza Cupra Racing Start messa a disposizione da Box Competition, avendo già congedato la vincitrice del monomarca, ma per il pilota di La Valle Agordina si tratterà di un ultimo ballo, dopo la recente acquisizione, in proiezione 2024, di una Seat Leon Supercopa. “Correremo con una vettura gemella della nostra” – aggiunge Mezzacasa – “e per questo ringrazio la Box Competition di Conegliano. Sarà l'ultima gara con la Cupra perchè abbiamo già pianificato l'evoluzione per il 2024, acquistando una Seat Leon Supercopa con la quale andremo all'assalto del gruppo Racing Start. Passeremo da un millequattro ad un duemila turbo e non vediamo l'ora. Stiamo già lavorando per farci trovare pronti per il prossimo anno.” Un appuntamento, quello friulano valevole per il Trofeo Italiano Velocità Montagna, che risulta essere particolarmente caro a Mezzacasa, secondo assoluto in un'edizione del 2021 che lo vide conquistare anche la serie ACI Sport, nell'ambito della zona nord. “La salita di Cividale mi piace tantissimo” – sottolinea Mezzacasa – “e qui ho ottenuto il mio migliore risultato assoluto di sempre, nel 2021, conservando un ricordo davvero speciale.” Appuntamento quindi fissato per Sabato 30 Settembre, a partire dalle ore otto, con i due turni di prove ufficiali che faranno poi posto, Domenica 1 Ottobre, alle due manche di gara. “Indubbiamente sarà impossibile ripetere il risultato del 2021” – conclude Mezzacasa – “ma cercheremo comunque di chiudere in bellezza un'avventura incredibile con la Cupra. La stagione 2023 ci ha regalato tante soddisfazioni ma è ora tempo di guardare avanti e di prepararsi per una nuova ed entusiasmante sfida. Grazie a tutti i partners che ci sostengono.”