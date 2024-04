Mezzacasa fa rotta verso Levico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il terzo posto centrato lo scorso fine settimana al Red Bull Ring, nell'ambito del Time Attack Italia, ha dimostrato la competitività del nuovo pacchetto Xmotors Team nato quest'anno, quello composto da Denis Mezzacasa e dalla Seat Leon MK2. Il pilota di La Valle Agordina, sempre alla ricerca di nuove sfide, ha deciso in extremis di prendere parte alla prossima Cronoscalata Levico - Vetriolo - Panarotta, appuntamento valevole come terzo atto della zona centro nord del Campionato Italiano Velocità Montagna. Non una scelta casuale ma la voglia di capire il livello di competitività di una nuova vettura, nata per la pista, in un contesto altamente competitivo come quello della massima serie tricolore. “L'esperienza al Red Bull Ring è stata molto bella” – racconta Mezzacasa – “ma, pur avendo deciso di affrontare l'intero Time Attack Italia, non è detto che ci possa essere un programma anche all'interno del mondo delle cronoscalate. Non sappiamo però se questa Leon può essere competitiva in salita quindi la migliore occasione è quella di confrontarsi in campo gara. Abbiamo deciso così di essere a Levico perchè vogliamo scoprire, scontrandoci con i migliori dell'italiano, dove siamo e dove possiamo arrivare. Non sarà facile ma vogliamo provarci.” Saranno poco meno di otto i chilometri complessivi di questa nuova tappa del CIVM che offrirà due manche di prova, da vivere Sabato 4 Maggio, ed altrettante di gara, Domenica 5 Maggio. “Sulla carta la salita di Levico dovrebbe adattarsi abbastanza bene alla vettura” – aggiunge Mezzacasa – “perchè la Leon, essendo un'auto da pista, ha poco sterzo ed è naturale che sui tornanti stretti mi darà da fare. A parte due o tre punti il percorso è scorrevole quindi non dovremmo soffrire molto. Sarà tutto da scoprire perchè di auto così se ne sono viste raramente in salita e non abbiamo dati sui quali lavorare. La ricerca di un setup buono sarà la priorità.” A dare un sostegno parziale al portacolori della compagine di Maser sarà appunto il tracciato, avendo siglato qui una prestazione d'autore nella passata stagione. “Lo scorso anno abbiamo portato a casa qui la prima vittoria nella Seat Ibiza Cup” – conclude Mezzacasa – “quindi possiamo dire che si tratta di un percorso che si adatta al mio stile di guida. Di certo il risultato non sarà il nostro principale obiettivo per questo fine settimana ma poter sfruttare al meglio un tracciato che mi si addice è già un buon punto di partenza.”