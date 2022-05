Mezzacasa verso il Red Bull Ring

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Lo spartiacque del Topjet F2000 Formula Trophy è pronto a recitare il proprio ruolo ed il prossimo fine settimana spetterà al Red Bull Ring il compito di sancire il giro di boa della stagione in corso, dando il via ad un rush finale entusiasmante. Alla sua seconda apparizione nella serie, complice un avvio turbolento che non gli ha permesso di affrontare le prime tappe della serie, Denis Mezzacasa è ansioso di varcare i patri confini. Il tracciato austriaco, utilizzato abitualmente dal gotha del motorsport mondiale, vedrà il portacolori di Xmotors Team deciso a continuare il proprio apprendistato nella guida in pista. Secondo in Formula Light al debutto, in gara 1 ad Imola, il pilota di La Valle Agordina tornerà al volante di quella Formula Renault 2000 che tante soddisfazioni gli ha già regalato in salita, pur risultando l'evento trasparente ai fini di una F2000 Cup Light che lo vede ora al quinto posto.

“Abbiamo deciso di essere al via al Red Bull Ring” – racconta Mezzacasa – “perchè vogliamo continuare a fare esperienza nella guida in circuito. Questo appuntamento non sarà valevole per la serie Renault che stiamo seguendo ma correremo comunque per il Topjet F2000 Formula Trophy. Stando alle indiscrezioni della vigilia dovrei essere l'unico italiano al via con la Formula Renault ma ci troveremo ad affrontare avversari che arriveranno da tutta l'Europa.”

La bella sinergia nata all'autodromo intitolato ad Enzo e Dino Ferrari, quella tra il Team Aralla e Boxgroup, si consoliderà ulteriormente oltre confine con un solo ed unico obiettivo, quello di permettere a Mezzacasa di apprendere rapidamente un contesto a lui ancora troppo inedito. “Andiamo per una gita fuori porta” – aggiunge Mezzacasa – “ma, a parte gli scherzi, avrò sul campo gara sia il Team Aralla, con Matteo, che Boxgroup, con Federico. Per me è ancora tutto nuovo, troppo nuovo e la voglia di essere presto competitivi è tanta. Siamo partiti bene ad Imola e, per questo debutto al Red Bull Ring, abbiamo già preparato un assetto base. Non ci aspettiamo particolari risultati ma cercheremo di continuare a crescere, a migliorare sempre più per gratificare gli sforzi dei nostri partners, di Xmotors Team e di tutti quelli che credono in noi.”

Tre le sessioni di libere, Venerdì 3 Giugno, che anticiperanno la prima qualifica e gara 1 al Sabato seguente, chiudendo il weekend con la seconda qualifica e gara 2 alla Domenica. “Ho bisogno di fare tanti chilometri” – conclude Mezzacasa – “e di mettere alla prova la mia resistenza fisica e mentale. Un conto era correre in salita dove tutto era concentrato in pochi minuti mentre ben altra storia è affrontare gare che durano venticinque minuti. Tra le varie vicissitudini che mi han visto protagonista all'inizio dell'anno ci siamo resi presto conto che questa sarebbe stata una stagione transitoria per noi e ci va bene così. Non avendo pressioni da campionato possiamo concentrarci sullo sviluppo della vettura e sul mio miglioramento. L'idea è quella di gettare le base per poter lottare per ciò che conta durante il prossimo anno.”