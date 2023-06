Mezzacasa, terzo sul Bondone, soffre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un fine settimana ricco di dubbi, principalmente per un risultato che, pur trattandosi di un podio nella neonata Seat Ibiza Cup, non soddisfa Denis Mezzacasa. Il pilota di La Valle Agordina si presentava ai nastri di partenza della Cronoscalata Trento - Bondone da leader provvisorio del monomarca, reduce dal bel successo nel primo atto della serie, ma quanto emerso dalla due giorni trentina lo ha lasciato particolarmente sorpreso. Il portacolori di Xmotors Team, alla guida della Seat Ibiza Cupra in versione Racing Start, terminava la prima tornata di prove ufficiali in scia al rivale numero uno, il pluridecorato Dall'Antonia, incassando un passivo inferiore al secondo netto mentre nella seconda tornata del Sabato, pur dilatandosi maggiormente il divario, la seconda piazza veniva confermata. “Nella prima salita di prova eravamo molto vicini al nostro diretto antagonista” – racconta Mezzacasa – “ma nella seconda abbiamo incassato più di sei secondi e questo era già diventato un bel campanello di allarme, in vista della gara, perchè non siamo stati in grado di capire dove stavamo sbagliando. Con una sola manche effettiva alla Domenica non potevamo commettere errori ma brancolavamo nel buio quindi non eravamo fiduciosi per la gara.” La classica trentina, valevole per l'International Hill Climb Cup, per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per il Trofeo Italiano Velocità Montagna di zona nord, portava alla luce in gara i dubbi dell'unico alfiere della scuderia di Maser, il quale chiudeva a quasi dieci secondi dal vincitore di tappa Dall'Antonia, sopravanzato anche da Segna, per meno di un secondo. A chiudere il bilancio, oltre al terzo gradino del podio tra le Cupra, un'ottava piazza in gruppo RS Cup ed una settima in classe RSTC che non riescono a soddisfare l'agordino. “Vogliamo pensare che sia stata una giornata negativa” – aggiunge Mezzacasa – “ovvero una di quelle nelle quali non riesci ad esprimerti al meglio, senza farci troppe domande. Ad oggi, devo ancora analizzare bene il cameracar per capire, non abbiamo idea di come abbiamo fatto a prendere un distacco così importante da Romy. Che questa salita sia particolare lo sappiamo, non ci sono segreti, ed una giornata storta può capitare. Pazienza, è andata così.” Una chiusura di trasferta che, in attesa della pubblicazione delle classifiche ufficiali, potrebbe aver privato Mezzacasa del primato in campionato ma che, al tempo stesso, non scalfisce il suo entusiasmo, guardando alle prossime sfide con immutata grinta e fiducia nei propri mezzi. “Una giornata negativa capita a tutti” – conclude Mezzacasa – “quindi il nostro obiettivo deve essere quello di resettare in fretta e di prepararci al meglio per il terzo appuntamento della coppa. La nostra auto si è comportata molto bene e non era scontato, arrivando dalla pista e trovandosi ad affrontare un tracciato così lungo, ricco di curve guidate e di tornanti. Grazie ad Xmotors Team ed a tutti i partners che ci stanno sostenendo in questa stagione 2023.”