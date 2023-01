Treviso Basket saluta Michal Sokolowski: giocherà con il Besiktas

La Nutribullet Treviso Basket ha annunciato mercoledì 18 gennaio di aver chiuso il contratto con il giocatore polacco Michal Sokolowski, che continuerà la stagione nella squadra turca del Besiktas.

La società trevigiana ha voluto ringraziare Michal per l'impegno e la professionalità dimostrate nelle due stagioni e mezza in cui ha vestito da protagonista la maglia di Tvb. Dirigenza, staff e compagni di squadra augurano a Sokolowski le migliori fortune per la sua carriera. Arrivato per la prima volta a Treviso nell'estate del 2020 dopo un'esperienza in Polonia al Legia Varsavia, "Soko" (questo il suo soprannome) chiude con 67 gare disputate in Lba con la maglia di Treviso. In questa stagione stava viaggiando a 10.1 punti di media con 3.6 rimbalzi in 26.2 minuti a gara. Nelle ultime settimane, però, il giocatore era finito nel mirino della tifoseria trevigiana.