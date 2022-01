Treviso Basket, nuovo giocatore: arriva l'estone Mikk Jurkatamm

La Nutribullet Treviso Basket ha annunciato di aver inserito nel roster il giocatore estone di formazione italiana Mikk Jurkatamm, 21 anni (è nato a Tallin il 18 settembre 2000), 195 cm, guardia. E' arrivato a quindici anni in Italia alla Virtus Bologna con cui ha effettuato la formazione giovanile, fattore che gli consente di giocare con lo status di italiano nella LBA.

Dopo il settore giovanile felsineo, Jurkatamm è stato dal 2018 al 2020 a farsi le ossa in A2, due stagioni a Ravenna (13 minuti e 4 punti di media il primo anno, 18 minuti e 4.8 punti il secondo) e una stagione a Cento (16 minuti di media, 4.5 punti). In questa stagione finora ha giocato in patria con il TTU KK nella lega Estone/Lettone dove ha viaggiato in 27 minuti di utilizzo medio a 15.5 punti con il 35% da tre, 40% da due, 82% ai tiri liberi, quasi 5 rimbalzi e 2.5 assist a partita. Giocherà con il numero 2. Dopo le visite mediche superate oggi, Jurkatamm verrà tesserato nelle prossime ore per poter scendere in campo sabato a Bologna nell'anticipo di campionato contro la Segafredo Virtus.