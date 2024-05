A Milano Marittima Luca Serena fa sua la tappa Itf Master 700 e si porta al 6° posto mondiale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Luca Serena vince a Milano Marittima la tappa Master Tour Itf 700. Tre gli incontri vinti con Federico Antonini ed il greco Christos Gavrilis, poi in finale con il solito austriaco Josef Prix. Attualmente il sua ranking lo vede al 6° posto alla pari con l’egiziano Zaher ed il tedesco Burgemeister. La terza posizione è a 300 punti ed è l’unico italiano nella top ten over 40.

TORNEI IN CORSO: Ad Altivole fino al 26 Maggio torneo di 3^ categoria, singolari e doppi maschile e femminile nonché doppio misto. Sono 204 le presenze attese in questa competizione sovrintesa da Damiano Baggio. Da Panatta dal 18 al 26 Maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni, con ben 231 giovani. A Vedelago dal 18/5 al 2/6 torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 88 partecipanti.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI A Motta di Livenza dal 25/5 al 09 Giugno torneo giovanile Kinder Trophy. Attenzione in fase d’iscrizione a tutte le variabili sia in fascia d’età che di ranking. Ciò va fatto entro le ore 12 del 23/5. Dal 25/5 al 09/6 3^ edizione degli Assoluti del Veneto, competizione Open che si svolgerà per la seconda volta consecutiva al Green Garden di Mestre. Sono 9.000€ il prize money complessivo. Vi si possono iscrivere tutti i giocatori e giocatrici tesserate per le società del veneto con cittadinanza italiana. Iscrizioni entro le ore 12 del 23/5 per i classificati fino ai 3.5. A Pederobba dal 1 al 15 Giugno ci sarà il 1° Trofeo Vidori torneo di doppio per giocatori fino alla terza categoria. Solo draw azzurro e competizione molto sentita dove, sicuramente accorreranno molte coppie, in particolare quelle montelliane, molto esperte di questa specialità. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/5.