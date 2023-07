Mini Challenge, Fant per la spallata al Mugello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Continua il tour de force di Filippo Fant in un Mini Challenge che non dà tregua e, dopo aver archiviato una più che brillante prestazione a Monza, per il pilota di Belluno è già tempo di concentrarsi sul quarto appuntamento di campionato. Dal 7 al 9 di Luglio i protagonisti al volante delle Mini JCW Challenge Evo, tra i quali figura anche il portacolori di Xmotors Team sull'esemplare messo a disposizione da CZ Bassano Racing, si daranno appuntamento al Mugello Circuit, ultimo round prima della pausa estiva. Guardando alla classifica provvisoria del Mini Challenge Evo il pilota del sodalizio con base a Maser, sempre in coppia con Roberto Gentili, figura al secondo posto, al comando di un gruppetto di inseguitori che si trova racchiuso in pochi punti di differenza tra di loro. “Siamo pronti per questo quarto appuntamento del Mini Challenge” – racconta Fant – “ed il prossimo fine settimana sarà l'ultimo di questo periodo particolarmente intenso per noi. Dopo la tappa al Mugello andremo in vacanza e torneremo in pista, sullo stesso tracciato, solamente a fine Settembre. Abbiamo poco meno di trenta punti da recuperare su Giorgi e faremo tutto quanto sarà possibile per cercare di ricucire quel divario. Non potremo stare molto tranquilli perchè, dietro di noi, abbiamo tanti avversari che sono particolarmente vicini. Sicuramente paghiamo dazio sul fatto di dover dividere in due la nostra vettura ma, vista la classifica provvisoria, non possiamo che essere soddisfatti per il lavoro che stiamo svolgendo nel 2023.” Una seconda fase di stagione determinante per Fant, potendo avere dalla sua una maggiore esperienza su un tracciato, quello toscano, che sarà teatro di due weekend consecutivi. Dopo quello imminente infatti la serie griffata BMW tornerà ancora qui, a fine Settembre, per mettere in scena il penultimo atto della stagione, prima di giocarsi il tutto per tutto ad Imola. “A differenza dei due appuntamenti precedenti” – aggiunge Fant – “al Mugello non sarà la mia prima volta. Qui ho già girato, durante i test invernali, e, pur avendo fatto poca strada, devo dire che il tracciato mi piace. È molto tecnico, non semplicissimo da interpretare ma ha dei punti chiave nei quali si può fare la differenza. Sarà importante fare una buona qualifica anche se credo che, con il lungo rettilineo principale, i sorpassi non dovrebbero essere così complicati. In gara sarà fondamentale la gestione delle gomme perchè il tracciato toscano è molto severo, specie sull'anteriore sinistra. Per riaprire il campionato sarebbe importante arrivare alla vittoria.” Il fine settimana di Fant si aprirà Venerdì 7 Luglio con il doppio turno di libere, precedendo le qualifiche ufficiali che inizieranno il Sabato seguente, 8 Luglio, in tarda mattinata. Il semaforo verde su gara 1 scatterà nel pomeriggio inoltrato della stessa giornata mentre la seconda e conclusiva battaglia è prevista per Domenica 9 Luglio, al mattino. Venticinque minuti di bagarre, più un giro, per giocarsi una chance importante in una stagione che, fino a questo punto, non può che considerarsi ampiamente positiva per il bellunese.