Un minuto di raccoglimento in tutte le partite del fine settimana

In occasione di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel fine settimana in Italia verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime della tragedia che ha colpito l’isola di Ischia. “Esprimo il cordoglio di tutto il mondo del calcio – ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina disponendo il minuto di raccoglimento – siamo rimasti scioccati da quello che è avvenuto. Mandiamo un abbraccio a tutte le famiglie e ci uniamo alla loro sofferenza”.

Il presidente federale ha poi fatto un plauso ai soccorritori e a quanti stanno prestando il loro aiuto nelle aree colpite dalla frana: “I volontari sono commoventi nella loro opera di servizio per togliere il fango e mi fa piacere che tra di loro ci siano moltissimi ragazzi del nostro mondo”.