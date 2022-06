Misano World Circuit, Trentin sorride ed allunga in testa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'arrivo del giro di boa sembra aver sciolto un complicato nodo, quello che aveva tenuto in scacco Mauro Trentin fin dal suo debutto nel TCR Italy 2022. Il pilota di Carmignano di Brenta, in gara per i colori di Xmotors Team su un'Audi RS3 LMS DSG di Elite Motorsport, ha concluso il weekend al Misano World Circuit, intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, con due secondi posti in DSG che gli hanno riportato il sorriso. La giornata del Venerdì, dedicata alle prove libere, vedeva il portabandiera della scuderia di Maser impegnato ad effettuare numerosi test, sia sulla vettura che per quanto riguarda il proprio stile di guida, chiudendo la sessione di qualifica con un'opaca sedicesima fila. “Il Venerdì ci ha visti spesso fanalino di coda” – racconta Trentin – “ma abbiamo messo da parte la prestazione cronometrica per effettuare un corposo lavoro di sviluppo. Abbiamo provato diverse geometrie e molle, tanti setup ed anche a livello di guida ho cercato di testare diverse soluzioni. Dopo le qualifiche abbiamo avuto un importante confronto con i tecnici, oserei dire quasi determinante, ed i risultati non si sono fatti attendere. La strada giusta c'è.” Rivitalizzato dal debriefing post qualifica Trentin affrontava gara 1 al Sabato con tutt'altro piglio, tornando ad esprimersi ai livelli già visti in passato, viaggiando nei quartieri nobili tra le DSG.

“Dovevamo soltanto capirci” – aggiunge Trentin – “e trovare il giusto metodo di lavoro. In gara 1 abbiamo il nostro tallone di Achille è stata la serie di false partenze che ci hanno tolto giri preziosi sul finale. A fine gara eravamo messi meglio con le gomme, rispetto ai nostri avversari, e, nonostante i cinquanta gradi dell'asfalto, eravamo in pieno recupero. Probabilmente, se avessimo avuto quei due giri in più, ci saremmo potuti giocare la prima vittoria nel TCR Italy.” Un buon secondo posto di classe TCDS, ad una decina di secondi dal vincitore Di Mare, che consentiva al patavino di allungare nella serie sul compagno di colori Massaro, giunto qui terzo. Alla Domenica, dopo un'ottima partenza al via di gara 2, Trentin iniziava a recuperare terreno, mettendosi in scia a Di Mare e dando via ad una bella bagarre che veniva chiusa da una leggera imperfezione dell'alfiere della compagine trevigiana, costatagli una vittoria assaggiata da molto vicino ma che, grazie ad un nuovo terzo posto di Massaro, gli consentiva di festeggiare, assieme al giro veloce, una spallata determinante nell'ottica del tricolore. Con il secondo posto di gara 2 Trentin sale a quota duecentocinque punti nel TCR Italy DSG, trenta le lunghezze di margine su Massaro e cinquantacinque su un Di Mare da tener d'occhio. “Gara 2 l'ho mangiata io” – conclude Trentin – “perchè eravamo arrivati a paraurti con Di Mare. Un mio piccolo errore al Carro, causa cedimento delle gomme, ci ha privato della lotta per la vittoria, a due giri dalla fine. Finalmente la prestazione c'è. Siamo arrivati secondi per nostro merito e non per sfortune altrui. Grazie a tutti quelli che credono in me e mi stanno vicino.”