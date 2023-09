Missione compiuta per Avbelj e Laurencich

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È stato un fine settimana molto proficuo per i portacolori di Xmotors Team, sostenuti come di consueto da La Superba, al termine di due eventi che hanno permesso loro di rilanciare ampiamente le quotazioni nella rincorsa ai rispettivi obiettivi 2023. Al Rally 1000 Miglia si teneva il penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Promozione con un Boštjan Avbelj che, pur essendo al debutto nel bresciano, ha centrato un'ottima seconda piazza, arricchita dalla quinta nella generale, in RC2N ed in R5 - Rally2. Il pilota sloveno, in coppia con Damijan Andrejka su una Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto, ha concluso alle spalle del diretto antagonista, l'attuale leader Bottarelli, vedendo il suo gap aumentare ora ad otto lunghezze ma con un Sanremo che, a coefficiente maggiorato a quota 1,5, potrebbe ancora consentirgli di portare a casa il successo, sfruttando gli scarti. Bene anche la provvisoria del Campionato Italiano Assoluto Rally che vede il portacolori della scuderia di Maser salire ai piedi del podio, non troppo lontano da un risultato storico. “È stata una gara davvero intensa per noi” – racconta Avbelj – “specialmente per quanto riguarda il primo giro del Sabato. Prove molto tecniche dove ogni piccolo errore poteva portarti all'uscita. Gli avversari locali erano veramente forti e veloci. Nel secondo giro abbiamo lavorato per cercare delle migliorie al setup ed abbiamo anche ottimizzato le nostre note. La progressione si è vista durante i vari passaggi e non possiamo che essere contenti di questo. Grazie al team MS Munaretto, per un'auto ottima, ed al mio navigatore Damijan, che ha svolto un lavoro fantastico in questo weekend. Cercheremo di fare del nostro meglio per lottare, fino in fondo, per il Campionato Italiano Rally Promozione. Grazie a tutti i partners vicini a noi.” Un Venerdì ed un Sabato che hanno visto il sodalizio trevigiano festeggiare anche oltre confine, grazie ad un Federico Laurencich che, in coppia con Alberto Mlakar su una sempreverde Peugeot 106 Rallye di gruppo N, ha piazzato un'importante spallata al Rallye Kumrovec. La trasferta croata ha visto il pilota di Gorizia chiudere al secondo posto in classe S2, risultato che si è tradotto anche in punti pesanti per la classifica della Mitropa Rally Cup. Quando al termine della stagione mancano soltanto due appuntamenti, il Nova Gorica in Slovenia ed il Valais in Svizzera, la seconda punta della compagine riduce il gap dalla vetta nella classifica 2WD Club, così come nella Mitropa Rally Club Championship, confermandosi primo inseguitore, dalla sua doppia seconda piazza, e preannunciando un finale incandescente. Ciliegina sulla torta l'incredibile diciassettesima piazza nella classifica finale assoluta. “È stata una trasferta difficile al Kumrovec” – racconta Laurencich – “perchè le prove erano caratterizzate da strade molto strette, scivolose, con tanti dossi e tagli. La nostra Peugeot 106 Rallye si è confermata molto affidabile e competitiva. Siamo molto soddisfatti del risultato portato a casa e per questo ringraziamo il team, Gorizia Corse, Xmotors Team e tutti i partners che ci stanno sostenendo in questa stagione. Cercheremo di continuare così, fino alla fine.”