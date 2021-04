"Mitropa Hybrid 2021" di scacchi: il torneo internazionale riparte da Villorba

Un torneo che interessa 10 Paesi europei, fra cui l’Italia e la sua Nazionale, dopo il blocco delle competizioni dovuto al Coronavirus. Gli scacchi, sempre più digitali, tornano in attività con un formato rinnovato per la ‘Mitropa Hybrid 2021’. Un misto fra evento live ed online, reso possibile dalla prima partnership fra una federazione nazionale ed una org esport: ad unire le forze sono la Federazione Scacchistica Italiana e QLASH. I più bravi giocatori italiani giocheranno la ‘Mitropa Hybrid 2021’ dalla QLASH House, la grande sede QLASH di Villorba, che ha a sua disposizione spazi e tecnologie per ospitare e far performare al meglio le due squadre (open e femminile) che compongono la Nazionale. Il torneo si svolge dal 3 al 13 maggio e sarà raccontato sui canali social targati QLASH.

Il presidente della Federazione Scacchistica Italiana Luigi Maggi: “Sarà una grande emozione poter assistere, dopo due anni, ad un ritorno in campo di tanti dei nostri migliori atleti in una competizione a squadre per Nazioni. Un appuntamento che la Federazione Scacchistica Italiana onora con piacere a sostegno della ripresa, seppur a rilento, dell'attività agonostica, anche di alto livello. Vista la formula Hybrid la Federazione ha individuato la sede in cui accogliere gli atleti presso la QLASH House. E’ doveroso pertanto ringraziare la società che ospiterà le squadre italiane, supportandole con le migliori tecnologie durante i match e offrendoci un importante programma di comunicazione attraverso i propri canali social”.

Maggi ha fatto anche il punto sul nuovo organigramma della Nazionale: “Partirà ufficialmente con questo evento anche il lavoro dei nuovi CT, Loek Van Wely (GM - Nazionale Assoluta) e Fabrizio Bellia (IM - CT Femminile), auguro loro buon lavoro e li ringrazio per aver preso parte a questa nuova stagione scacchistica italiana. Insomma, sarà con questo appassionante campionato che torneremo a vivere con la passione di sempre, dando anche un occhio al futuro, i nostri amati Scacchi. Buon campionato ai nostri atleti, buona ripartenza Italia!”.

Il CEO di QLASH, Luca Pagano: “E' un onore e una grandissima opportunità per QLASH supportare la Federazione Scacchistica Italiana e la Nazionale in questa competizione. Avevamo annunciato di voler creare un ponte fra gli scacchi e gli esports e lo stiamo facendo: daremo il massimo per sostenere al meglio i giocatori della Nazionale in questo grande appuntamento, che speriamo essere solo il primo di una lunga collaborazione con la Federazione”.