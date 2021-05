Bocce raffa, partito il campionato di promozione di categoria

La scorsa settimana è partito nel Veneto il Campionato di Promozione di 1^, 2^, 3^ Categoria, che vede la partecipazione di 1^ Categoria (17), 2^ Categoria (22), 3^ Categoria (22) complessivamente sessantuno, le trevigiane sono 15,cinque per la 1^ Categoria, cinque per la 2^ Categoria e cinque nella Terza Categoria. Buona la partenza nella Prima Categoria Girone 1 per la Concordia Moglianese di Mogliano Veneto (Tv) guidata da Paolo Tortato con atleta capitano Enzo Boschiero, atleti Roberto Callegari, Giuseppe Gallinaro, Alessandro Scantamburlo, Manuela Russolo, Luciano Sartor, corsara ha espugnato i campi della Serenissima di Favaro Veneto per 2-6; Questo lo score: 1° Turno : Rudy Anceschi - Giambattista Cattelan Davide Vianello - Vs Roberto Callegari-Manuela Russolo-Luciano Sartor 1-8, 8-2 ; Stefano Barellas Vs Alessandro Scantamburlo 0-8, 0-8. 2° Turno Rudy Anceschi - Giambattista Cattelan Vs Manuela Russolo - Luciano Sartor 3-8, 0-8. Stefano Barellas - Dario Calore Vs Roberto Callegari - Alessandro Scantamburlo (2° Set Enzo Boschiero-Giuseppe Gallinaro ) 8-6, 5-8. Questi gli altri risultati : L’Azzurralpina di Caerano di San Marco si è nettamente imposta per 8-0 sulla Bredese di Breda di Piave mentre l’Olimpia di Treviso ha avuto la meglio sulla San Sebastiano di Venezia per 5-3. Classifica: Concordia Moglianese, Azzurralpina, Olimpia p.3 , San Sebastiano, Breda di Piave, Serenissima p.0.

LA CONCORDIA MOGLIANESE SUPERA L’AZZURRALPINA PER 8-0

Sabato scorso per la 2^ giornata del Campionato di Promozione di 1^ Categoria Girone 1 presso il bocciodromo comunale di Mogliano Veneto di via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa , la Concordia Moglianese guidata da Paolo Tortato , dirigente Carlo Zago, atleta capitano Enzo Boschiero, atleti Roberto Callegari, Manuela Russolo, Alessandro Scantamburlo, Luciano Sartor, Giuseppe Gallinaro, esprimendosi a buon livello, ha vinto per 8-0 con la temibile Azzurralpina di Caerano di San Marco guidata da Luciano Battilana, capitano Michele Maschio, atleti Giovanni Buson, Edo Benedet, Giorgio Caeran, Renato Poletto, Edoardo Pertile, Marco Bianchin . Lo score dell’incontro: Russolo Manuela-Luciano Sartor-Roberto Callegari Vs Michele Maschio-Renato Poletto (2° set Edo Benedet ) Edoardo Pertile 8-5, 8-6; Alessandro Scantamburlo Vs Giorgio Caeran (2° set Giovanni Buson ) 8-3, 8-1; 2° Turno Luciano Sartor - Manuela Russolo Vs Renato Poletto - Edoardo Pertile 8-5, 8-0; Roberto Callegari - Giuseppe Gallinaro (2° set Enzo Boschiero - Alessandro Scantamburlo ) Vs Giovanni Buson - Edo Benedet 8-3, 8-1. Gli altri risultati : Bredese Vs Olimpia 1-7; San Sebastiano Vs Serenissima ( rinviata ). Classifica : Concordia Moglianese e Olimpia p. 6 , Azzurralpina p. 3 , San Sebastiano*, Serenissima *, Bredese p. 0 (* - 1 incontro)