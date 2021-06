Vola la Concordia moglianese, battuta 5-3 la Serenissima

Sabato 12 giugno, per la 8^ giornata del Campionato di Promozione di 1^ Categoria Girone 1, presso il bocciodromo comunale di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1/C di Mogliano Veneto la Concordia Moglianese ha disputato l’incontro di ritorno con la veneziana Serenissima di Favaro Veneto, nel rispetto delle normative anti Covid, per la prima volta c’era la presenza limitata di pubblico. La Concordia Moglianese guidata da Paolo Tortato, atleta capitano Luciano Sartor, atleti Roberto Callegari, Manuela Russolo , Giuseppe Gallinaro, Alessandro Scantamburlo, i veneziani della Serenissima guidati da Mario Trivellato, atleta capitano, Rudy Anceschi, atleti Stefano Barellas, Francesco Bernardi, Giambattista Cattelan . E’stato un incontro non facile per i padroni di casa, anche se il 1° Tempo, (Terne ed Individuali) i trevigiani conducevano 3 set a 1, nel 2° Tempo i coriacei veneziani riuscivano ad accorciare sino al 3-3, ma i portacolori moglianesi riuscivano a vincere gli ultimi due set a coppie e si aggiudicarsi l’incontro per 5-3 e i 3 punti per la classifica,ha diretto Marco Saviolo di Venezia. Questo lo score dell’incontro : 1° Tempo: Roberto Callegari - Manuela Russolo- Luciano Sartor Vs Giambattista Cattelan - Rudy Anceschi - Stefano Barellas 8-2, 8 -7; Alessandro Scantamburlo Vs Francesco Bernardi 8-3,5-8. 2° Tempo: Manuela Russolo - Luciano Sartor Vs 6-8, 8-6; Giuseppe Gallinaro (2° set Alessandro Scantamburlo ) Vs Rudy Anceschi - Francesco Bernardi 3-8, 8-4. Gli altri risultati: San Sebastiano Vs Olimpia 3-5, Bredese Vs Azzurralpina 6-2. Questa la nuova Classifica: Olimpia p. 17, San Sebastiano p. 16, Concordia Moglianese p. 14, Bredese p. 8, Azzurralpina e Serenissima p. 6. (foto Concordia Moglianese)

SECONDA CATEGORIA GIRONE 1. Risultati: Ponte di Piave Vs Dlf Cortesissima 6-2; Giorgione3villese Vs F.A.O. Motta 5-3. Concordia Moglianese riposa. Classifica : Ponte di Piave p. 14, F.A.O. Motta p.9, Giorgione3villese p.8, Concordia Moglianese p. 7, Dlf Cortesissima p.3.

TERZA CATEGORIA GIRONE 1. Risultati : Bredese Vs Olimpia 3-5; F.A.O. Vs Concordia Moglianese 3-5, riposa Dlf Cortesissima. Classifica : Concordia Moglianese p.15, Olimpia p. 13, F.A.O. Motta p. 10, Bredese p. 5, Dlf Cortesissima p. 3.