A Mogliano il Fitpra di doppio va al duo Michielan-Memo oggi si gioca a Vacil e Vedelago

A Mogliano concluso il torneo di doppio Fitpra. Su tutti il duo Michielan-Memo che hanno messo al secondo posto Favaron e Zanardo. Bronzi per Vianello-Pivetta e Memo-Macente. Prossimo appuntamento allo Sporting Life Center con il torneo FITPRA Melbourne dei singolari maschili e femminili 21-22 e dei doppi maschili, femminili e misto del 28-29. Si gioca oggi e domani all’Alpe Adria. Rodeo Fitp di 4^ categoria maschile a Vedelago sotto la direzione di Carla Carrer. Sono 32 i giocatori in lizza, condotti dal veneziano Andrea Rizzo e Lorenzo Chiozzi. A Volpago del Montello 4 e 5 Febbraio Rodeo Fitp di 4^ categoria con solo draw maschile a 32 giocatori. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Febbraio agli ordini di Gianfranco Casagrande. Al Panatta Racquet Club Rodeo 11 e 12 Febbraio per giocatori di 4^ categoria solo draw maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 Febbraio.