Erano 98 i giovani a confronto presso il Tennis Club Mogliano. Dominio Green Garden

A Mogliano torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con 98 giovani, condotto da Angelo Kraul e con la supervisione di Mauro Cenedese. Nell’under 10 maschile il rodigino dell’Adria Biagio Pennacchietti con Nicolò Rizzo del Ca’ del Moro. Nell’under 12 Edoardo Poloni del Bassano con Giacomo Aldo Vettori del Silea. Nell’under 14 Nicolò Zavan del Green Garden di Mestre con Edoardo Voltarel del Plebiscito di Padova. Nell’under 16 il 14enne moglianese Lorenzo Di Giusto con tessera del Green Garden vince contro il compagno di club Nicolò Zavan. Tabellone quest’ultimo a 24 giocatori. Nel femminile under 10 Bianca Galliazzo con Teresa Novello entrambe Green Garden. Under 12 Martina Marcolin Green Garden con la mantovana Anna Angusti della Canottieri Mincio. Under 14 Elisa Agostini del Belluno in due set su Giada Levorato del Mogliano. Nell’under 16 Maddalena Tonolo in due set con Giada Levorato. TORNEI IN CORSO Fino al 21/7 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi e 138 players agli ordini di Massimo Giammona. Fino al 22/7 a Silea Trofeo Area 8 Business Center torneo maschile dalla 4^ categoria fino ai 2.8. Sono 54 i players in lizza agli ordini di Roberta Antonello. Fino al 23 Luglio torneo di 4^ maschile e femminile presso lo Sporting Life Center di Vacil, con 145 giocatori. Fino al 26/7 tutto pronto per l’Open maschile Studio K22 con 3.000€ di montepremi. Fino al 23/7 presso il Treviso tennis team ex Dlf in Via Benzi a Treviso torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 22/7 al 4/8 Villa Guidini torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Luglio. Dal 28/7 al 6/8 a Istrana trofeo Vismec per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/7. Dal 29/7 al 13/8 a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Dal 29/7 al 12/8 a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7.