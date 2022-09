Open di Mogliano: vincono Iosio e Dal Zotto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Mogliano Veneto l’ottava edizione dell’Open di tennis è di Dal Zotto e Iosio. Erano 82 i tennisti in concorso diretti da Lucia Maffei con la supervisione di Giuliano Ferro ed un montepremi di 2.500€. Nel maschile si impone il vicentino Matteo Dal Zotto sorprendentemente in due set sull’udinese Alessio Tramontin. Terzi posti per il bellunese Daniele Valentino e Leonardo Mazzucchelli. Nel femminile la giocatrice del Park di Villorba Nicole Iosio con la giocatrice del Verona Sofia Mariotto si è imposta in due set. Molto incerto il primo chiuso per 7/5 la Iosio poi è andata fino in fondo aggiudicandosi l’interam posta con un 6/2. Terze Beatrice Pelosin del Green Garden e la vicentina Ludovica Ceolato. Il tabellone di 4^ è stato vinto da Emanuele Zanta. Il Torneo di 4^ categoria maschile Open Vp Verniciature al Park di Villorba diretto da Roberto Marian, Gianfranco Griso e Mauro Cenedese con 125 giocatori in tenzone è arrivato alla finale. Alle ore 19 la mina vagante 4.4 Gianpaolo de Gasper dell’Eurosporting Cordenons con il rappresentante di casa Luigi Butera. Due giocatori estremamente concreti che hanno estromesso dalla finale tutti quei giovani meritevoli del Pederobba, ma contro i più solidi ed esperti, non sono riusciti nemmeno a portarli al terzo set. Butera che ha dimostrato già di meritare ampiamente la terza categoria in quel di Visnadello. De Gasper partito da 4.4 ha inanellato 8 vittorie perdendo un solo set, con lo jesolano Minetto. Iniziato a Silea il torneo maschile fino ai 3.3 Trofeo Area 8 Business Center. Sono 130 i tennisti in lizza comandati da Giuliano Mariuzzo e Roberta Antonello. Le gare di Martedì 13 sono ben 11 con inizio dalle ore 14.00. Ad Altivole Trofeo Progress per incontri di singolo maschile e femminile e doppi maschile femminile e misto fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/9. A Vedelago dal 24/9 al 9/10 per giocatori fino ai 3.4 tabelloni maschile e femminile a cura dell’Alpe Adria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/9.