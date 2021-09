A Mogliano le finali dell'open che passa il testimone allo Sporting life di Vacil

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Mogliano Veneto 7° Open maschile e femminile con 3.000 di montepremi è giunto all’ultimo atto. La kermesse diretta da Alfredo Gris con la supervisione di Giuliano Ferro ripropone nel maschile la sfida della scorsa settimana. Sabato 11 dalle 15.30 la finale femminile tra Valentina Trevisan con tessera patavina e la toscana Maria Masini; a seguire Nicola Ghedin e Tommaso Gabrieli. Se quelle del femminile sono state semifinali lampo dal risultato scontato, con percorsi netti, quelle del maschile sono sicuramente risultate più avvincenti. Ghedin dopo un primo set convincente sempre in controllo, con il patavino Lorenzo Favero ha faticato più del previsto nel secondo set quando sul 5 pari ha dovuto sfoderare tutta la sua esperienza. Stesso dicasi per il bassanese Gabrieli che con lo spumeggiante Alessio Tramontin addirittura ha ceduto il primo set. Salvo poi durante il secondo e terzo trovare la giusta controffensiva e portarsi a casa l’ennesima finale open. Ed ecco ripresentarsi la stessa finale della scorsa settimana di Castelfranco, dove ha prevalso Gabrieli dopo 3 ore di show tennistico. Lo stesso che sperano di trovare i numerosi appassionati trevigiani e veneziani che accorrono ad assistere a questo match, che si sta già preannunciando spettacolare. Concluso il giovanile maschile all’Ostani Montebelluna con i seguenti risultati. Under 10 il giocatore di casa Edoardo Poloni con Giacomo Aldo Vettori del Silea; Under 12 Filippo Mario Costacurta del Ranazzurra di Conegliano con Alex Brunello del Bassano; Under 14 tutto in casa del Bassano tra Alberto Battaglia e Davide Farronato; Under 16 Andrea Cattaneo dell’Eurotennis con Giovanni Scola del Caneva; l’under 18 se l’è aggiudicato Filippo Boer dell’Eurotennis sull’under 16 di casa Matteo Cunial. Iniziato alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Paolo Borin e Mauro Cenedese con 162 iscritti che terminerà il 19/9. A Motta di Livenza torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile sotto la supervisione di Mauro Granzotto con 62 tennisti. Allo Sporting Life Center di Vacil c’è il 2^ categoria trofeo Duca di Dolle Sparkling con 3.000 € di montepremi. Dirige Adriana Condrat e Mauro Granzotto con 55 players. Weekend Rodeo a Volpago per giocatori fino ai 4.4 trofeo De.Ma Food diretto da Matteo Favaro con 20 giocatori. A San Marco di Resana sui campi in erba naturale, weekend Rodeo di 3^ categoria con 20 contendenti. A Silea dal 11/9 al 23/9 torneo maschile di 3^ categoria limitato al 4° Gruppo con 105 iscritti coordinati da Roberta Antonello. Ad Altivole Open Progress Profile per singoli e doppi diretto da Carlo Udino Baggio con la supervisione di Mauro Cenedese. Le date saranno dal 18/9 al 03/10 e le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12 del 16/9 via mail: tennisclubaltivole@gmail.com.