Nuovo acquisto per il Mogliano Rugby: dal Paese arriva Luca Pagotto

Il tallonatore coneglianese ha iniziato a giocare nel Rugby Piave per poi passare al Benetton Treviso in Under 20. Successivamente esperienze anche Villorba e nella Lazio

Il Mogliano Rugby 1969 nelle ultime ore ha annunciato di aver ingaggiato per il proseguio della stagione del Campionato Italiano di Rugby Peroni Top10 2020/21, il tallonatore Luca Pagotto dal Rugby Paese. Pagotto è nato l'1/12/92 a Conegliano, è un tallonatore di 185 cm per 105 kg di peso. Ha iniziato a giocare a rugby nel Rugby Piave per poi passare alla Benetton Treviso in Under 20. Successivamente un anno al Villorba, poi 4 stagione a Paese, 3 Campionati nella Lazio poi di nuovo una stagione e mezza al Rugby Paese.

Queste le sue prime parole dopo l'arrivo a Mogliano: "Ringrazio il Rugby Paese che insieme alla Società del Mogliano mi hanno concesso questa opportunità. Sono contento per la fiducia che mi sta dando lo staff, soprattutto coach Costanzo, e per l'accoglienza dei ragazzi, che fin da subito mi hanno fatto sentire parte del gruppo. Mi sento pronto e operativo, grazie anche al Rugby Paese che malgrado la situazione è stato in grado di fornirci sempre un allenamento adeguato. So di avere delle responsabilità e me ne faccio carico in modo maturo e professionale, ho sempre voluto giocare per una grande squadra del mio territorio, come il Mogliano, e non vedo l'ora di dimostrare chi sono, dentro e fuori dal campo".