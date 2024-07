A Mogliano oltre 150 ragazzi hanno onorato la kermesse giovanile conclusasi Domenica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al tennis Club Mogliano concluso il torneo giovanile Città di Mogliano con 156 giocatori. Prima delle premiazioni l’Assessore allo Sport del Comune di Mogliano Veneto Enrico Maria Pavan, ha sottolineato la collaborazione del Club e l’Amministrazione stessa. Intesa che prevede oltre al prosieguo della gestione degli impianti l’investire risorse a fronte delle competizioni. Queste kermesse portano giocatori e famiglie nel territorio. Questa proficua intesa farà assurgere il Comune di Mogliano ad essere la Città Europea dello Sport 2025 ed il tennis Club è uno degli impianti a corollario di questo fattivo progetto. Competizione diretta da Angelo Kraul e Lucia Maffei che hanno emesso i seguenti verdetti. Nell’under 10 maschile ci sono Tommaso Radic dello Sporting Mestre con Sebastiano Azzolin della Barchessa. Nell’under 12 si è piazzato davanti a tutti Nicola Ingravalle del Tc Mestre, dietro di lui Giovanni David Buckland Sanders dell’Eurosporting Tv. Terzi posti per Pietro Barbali compagno del finalista e per Riccardo Cognolato del Green Garden. L’under 14 con ben 47 giocatori è stato appannaggio del St. Bassano con i suoi due finalisti. Alex Brunello al terzo set con Edoardo Poloni. Bronzi per Francesco Zagatti e per il giocatore di casa Leonardo Sandri. L’under 16 è stato vinto dal giocatore dell’Eurosporting Tv Stefano Prete al terzo set sul patavino Riccardo Bertin. Terzi Marco Coppo del Tc Mestre e per Damiano Cappellotto del Tc Brugnera. Nel femminile per le più piccole ci sono Letizia Durante del Cornuda con Mia Gianella del Green Garden di Mestre. L’under 12 è un affare tutto Greeen Garden con Teresa Novello e Camilla Loro. L’under 14 il più numeroso con ben 25 ragazze, su tutte la giocatrice del Tc Bologna Francesca Mora che con un doppio 6/2 ha messo in seconda posizione Ginevra Sabbatino del Green Garden. Terze Alice Turello udinese del Novapalma e Camilla Loro del Green Garden. Nell’under 16 bis della bolognese Mora che in due set si è imposta sulla giocatrice del Tennis Team Treviso Azzurra Cappellazzo.

TORNEI IN ATTO Ad Istrana fino al 22/7 si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Sono 92 i players a confronto. A Volpago fino al 25 Luglio torneo di 3^ maschile Trofeo K22 Studio con 1.000€ di price money con 71 contendenti. Fino al 24 Luglio allo Sporting Life Center di Vacil Pre quali Ibi 2025 per giocatori di 4^ categoria. Incontri di singolo e doppi maschile e femminile con un totale di 134 giocatori.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Dal 20/7 al 4/8 a Tcvo 4° Memorial Tombacco con 3.000€ di price money. Open maschile che premia fino ai primi 8 classificati. A Villa Guidini dal 20/7 al 02 Agosto torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Luglio. A Castelfranco Veneto dal 27/7 al 10/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 25 Luglio. Ad Istrana dal 2 al 11 Agosto 7° Torneo Giovanile Trofeo Vismec dai 12 ai 16 anni maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/7.