I monelli del Mogliano centrano la qualificazione agli interregionali

Tennis Club Mogliano in festa per complimentarsi con i suoi ragazzi che hanno centrato la qualificazione alla fase interregionale. Dell’under 12 maschile guidata da Marco Morucchio in foto a sinistra fanno parte Lorenzo Di Giusto e Nicolò Zavan ritratti a sinistra, non in foto Nicolò Cemolin e Giuliano Legno. Per l’ultima sfida con i bassanesi in foto alla destra assieme ai trevigiani, hanno incrociato le racchette Zavan 4.1 e Di Giusto 4.2 che per essere al loro primo anno di classifica ne hanno già percorsa di strada e, visti i risultati non si accontenteranno.

Trofeo Kinder Tennis Trophy Mini della Fit a Motta di Livenza per i giovani dai 10 ai 12 anni con una 50^ di partecipanti coordinati da Maurizio Epifanio e Mauro Granzotto.

Per i ragazzi dai 12 ai 16 c’è il torneo Alpe Adria a Vedelago che inizia il 26. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/6 all’indirizzo tennisaccademyalpeadria@gmail.com

Al Park Tennis di Villorba l’Open femminile Trofeo Autotrasporti Pagotto con 1.000 euro di montepremi, diretto da Moira Baratto e Debora Comici. Draw che vede in campo sin dalle ore 15.30 le giocatrici di terza categoria in cerca di qualificazioni per il main draw. In questa tabellone campeggia l’under 14 opitergina in forza all’Ormelle Vittoria Zorzi. Draw molto interessante con altre trevigiane d’assalto come Matilde Ronchi che dalla quarta categoria ha già spiccato il salto in quello di terza e Alessia Vittoria Landi ed Emily Iosio tutte del Park già affermate in terza così come la giocatrice dell’Eurotennis Francesca da Re.

Ad Altivole è in pieno svolgimento il Trofeo Fideuram Ziliotto per giocatori fino ai 3.1, sono 200 in lizza coordinati da Mauro Cenedese e Beatrice Zaffi. Singolari e doppi maschile e femminile e doppio misto.

Allo Sporting Life di Vacil torneo di 4^ categoria maschile diretto da Giulia Favaro sotto la supervisione di Roberta Antonello.

A Volpago dal 25/6 al 07/7 torneo di Open fino ai 2.3 categoria Trofeo K22 Studio la peculiarità della Kermesse che ha un montepremi di 2.000€ che richiamerà parecchi giocatori pro.

Tutto pronto a Conegliano Via Olivera per l’Open Memorial Tombacco e da Re, torneo maschile che prevede un montepremi di 3.000 €. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/6 all’indirizzo: iscrizione.tcolivera@gmail.com.