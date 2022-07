A Mogliano nel primo pomeriggio di Domenica si è chiuso il torneo dei record per i giovani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Mogliano torneo giovanile record con ragazzi dai 10 ai 16 anni. Erano ben 148 i giovani in lizza, numero altissimo per un torneo giovanile. Le gare sono state dirette da Lucia Maffei e Alfredo Vianello con la supervisione di Mauro Cenedese. Quattro i clay courts a disposizione. Questi gli esiti. Nell’under 10 continua la striscia vincente di Nicolas Lyam Basilone del Bibione, con lui in finale Edoardo Raffaele dell’Airone di Padova. Nell’under 12 Edoardo Voltarel del Plebiscito di Padova con Geremia Hanau del Don Bosco di Rovigo. Nell’under 14 successo del padovano Diego Terzo del Monselice che ha messo in seconda piazza Edoardo Voltarel con tessera padovana del Plebiscito. Nell’under 16 successo del trevigiano Sebastiano Buzzatti del Cornuda sul giocatore del Green Garden di mestre John Marcolin. Per i draw rosa, nell’under 10 Giulia Agostini patavina del Tennis Paola con Gioia Falasco padovana del Maserà. Nell’under 12 Cecilia Sacchetto del Green Garden di Mestre con Elisa Agostini del Belluno. Nell’under 14 Maria Vittoria franzoi del Tc Mestre con Giulia Sorini del Ceriano di Monza Brianza. Nell’under 16 Giulia Cacco del Marcon con Anna Barindelli dell’Arca Spinea 974. Prossimi tornei: A Villa Guidini Paolo Favata dal 22/7 al 5/8 conduce il terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Luglio. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli dirige il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Il periodo di gioco sarà dal 23/7 al 1/8 e le iscrizioni verranno chiuse alle ore 12 del 21/7. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizierà il 29/7 fino al 7 di Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30/7 al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina. Adesioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Massimo Pelloia. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7.