Tennis, concluso il quarto trofeo Banca Generali Private: vince Giovanni Grotto

A Mogliano il Torneo di 4^ maschile Trofeo Banca Generali Private con 120 players è di Giovanni Grotto, che in finale ha avuto la meglio su Antonio Giangregorio. La kermesse seguita da Angelo Kraul, Alfredo Vianello e Lucia Maffei ha avuto un buon seguito.

«Siamo riusciti a sconfiggere anche il maltempo dei primi giorni - afferma il presidente del sodalizio moglianese Alfredo Vianello - e abbiamo concluso la competizione nei tempi previsti. Scocciano le defezioni dei giocatori giunte all’ultimo momento, perché abbiamo dovuto lasciarne una ventina fuori, e avrebbero potuto giocare». Finale come sempre non spettacolare conclusa con un doppio 6/1 da parte dello scorzetano Grotto. I due anni di differenza si sono visti tutti in campo. Gioco muscolare per Grotto, dove il più minuto Giangregorio non sempre è riuscito a rintuzzare le bordate dell’avversario. Terzi posti per il bassanese Matteo Marchiori e per Giacomo Codolo del Green Garden di Mestre. In evidenza Federico Cegolon del Marcon e Jacopo Rizzolo del Castelfranco.

Tornei in corso

Per i veterani a Istrana fino al 24 giugno c’è il Trofeo Veneta Nastri con 5 draws dai 40 ai 65 anni e 55 giocatori a confronto. Competizione giunta alle semifinali. In lizza ci sono Ronchi-Barone e Lionello-Pinton. Alla Barchessa dal 15 giugno al 1 luglio competizione maschile e femminile per giocatori fino ai 4.3. Nei pomeriggi feriali orario di gioco dalle ore 17. Ben 132 giocatori in competizione. Da Panatta fino al 3 luglio Open maschile e femminile con 4mila euro di prize money. Si gioca dai 4.3 nel draw maschile e per quello rosa dalle 3.5 totali 129 players. A Volpago fino al 4 luglio Trofeo New Print per giocatori di 4^ categoria maschile con 94 giocatori. Al Park di Villorba fino al 30 Giugno circuito young boys dai 10 ai 16 anni con 96 ragazzi. Al Dopolavoro Ferroviario di Treviso fino al 30 giugno il Treviso Tennis Team organizza un torneo di 3^ categoria maschile con 80 giocatori.

Iscrizioni aperte

Fino al 9 luglio a Motta di Livenza 33^ Edizione dell’Open maschile e femminile con un Price Money di 4mila euro. Attualmente sono 115 i players. Dai 3.4 ai 2.8 e dai 2.7 ai 2.1 draw differiti e seguiti da Nadia Schiavon. Al Ranazzurra di Conegliano dal 29 giugno al 14 luglio draw maschile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 giugno. Identico torneo come al Ranazzurra si terrà all’Ostani di Montebelluna fino al 10 luglio. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula dal 29/6 al 13/7 1° Open femminile Trofeo Banca Prealpi San Biagio. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/6 fino alle 3.5. Per quelle di ranking superiore la scadenza verrà differita per ogni draw. Alla Barchessa dal 6 al 21 luglio torneo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 luglio. Ad Istrana dal 6 al 22 luglio si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Il primo raggruppamento fino ai 3.5 entro le ore 12 del 4 luglio. Dal 6 al 14 luglio, infine, torneo giovanile a Mogliano dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 luglio.