Mondiale di Nuoto Pinnato di Fondo: oro per Consuelo Dametto

Prime medaglie per gli azzurri al Mondiale di Nuoto Pinnato di Fondo, in corso di svolgimento a Santa Marta, in Colombia. A conquistarle sono state Consuelo Dametto, medaglia d’oro nei 3 km pinne, e Mara Zaghet, medaglia di bronzo nei 5 km monopinna. La trevigiana Dametto, al suo primo oro iridato, si è imposta sulle russe Tatiana Chedeleva, seconda, e Valeriia Zueva, terza. La romana Zaghet, invece, è andata a completare il podio formato per i restanti due terzi dalla russa Evgeniia Kozyreva, prima, e dall’ucraina Yelyzaveta Vakareva, seconda. Entrambe le medaglie sono arrivate ieri, nel corso della seconda e terza sessione di gare, caratterizzate anche dal quarto posto di Davide De Ceglie nei 5 km monopinna e dal quinto posto di Leonardo Grimaudo nei 3 km pinne.

Da segnalare anche la nona posizione di Serena Monduzzi nei 5 km monopinna e il decimo posto di Davide Campagnoli nei 3 km pinne. Buona anche la prova di Lorenzo Caronno, Denis Shao, Gaia Savioli e Carolina Trocca, che, nella 4x150 m, andata in scena in occasione della prima sessione di gare, hanno ottenuto un quarto posto di tutto rispetto, alle spalle dei quartetti di Francia, Russia e Colombia, bravi a chiudere, rispettivamente, al primo, secondo e terzo posto. Il Mondiale proseguirà quest’oggi con le competizioni 1 km monopinna, 1 km pinne, 4x2 km monopinna e 4x1 km pinne.