Mondiali Junior a cronometro in Belgio: ci sarà anche Samuele Bonetto

Ufficializzati i nominativi dei cronomen uomini che prenderanno parte ai Campionati del Mondo a cronometro in Belgio, dal 19 al 22 settembre. Nella nazionale italiana c’è anche lo junior Samuele Bonetto, atleta dell’Uc Giorgione trevigiano di Busta di Montebelluna. Cercherà di conquistare il titolo mondiale su strada martedì 21 settembre. Il ragazzo che ha 18 anni, diretto nel suo team da Giuseppe Parolisi con la società pluridecorata Uc Giorgione di Castelfranco Veneto, sta vivendo una stagione eccezionale. Infatti ha già vinto il titolo tricolore su strada della cronometro individuale, il campionato del mondo ed europeo su pista dell’inseguimento individuale. L’anno prossimo passerà dilettante Under 23 nella Zalf Euromobil Désirée Fior.

Per gli élite (domenica 19) sono stati convocati il vice campione italiano Edoardo Affini (Team Jumbo Visma), il campione del mondo uscente Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e il campione italiano Matteo Sobrero (Astana Premier Tech). Per la prova Mixed Relay (mercoledì 22) il terzetto maschile dell’Italia sarà così composto Ganna, Affini, Sobrero, campioni europei. Il campione olimpico, Filippo Ganna, al termine delle prove contro il tempo, rientrerà in Italia.

Tra gli Under 23, di scena domani, convocati il campione italiano Filippo Baroncini (Team Colpack Ballan), argento nella prova su strada all’europeo di Trento e il vice campione italiano di categoria Marco Frigo (Seg Racing Academy), mentre per quanto riguarda gli juniores (martedì 21) saranno impegnati Tommaso Bessega (Bustese Olonia ASD) e il trevigiano Samuele Bonetto (UC Giorgione).