Montebelluna, trionfano Esposito e Michela Zanatta

Montebelluna corre e incorona un’accoppiata di Marca: Giacomo Esposito (Atl. San Biagio) e Michela Zanatta (Atl. Ponzano) hanno vinto la seconda edizione della “6 in Loggia”, tornata ai nastri di partenza ieri, venerdì 14 giugno, in una serata limpida e fresca, dopo il nubifragio dell’anno scorso.

La costante è la forma di Esposito, montebellunese doc, campione italiano assoluto di maratona, che, al termine dei 6 veloci chilometri attorno alla Loggia dei Grani, ha sfoggiato una volata degna dei migliori mezzofondisti per lasciarsi alle spalle il giovane vicentino Andrea Zamperetti (Pol. Montecchio Precalcino). Esposito ha chiuso in 18’11”, bissando il successo del 2023, con Zamperetti subito dietro. Terzo Omar Zampis (Assindustria Sport, 18’20”). Poi Matteo Muraro (Atl. San Biagio, 18’20”), Hone Tonet (Atl. Montebelluna, 18’32”) e Marco Botteselle (Atl. Pederobba 18’47”) a completare il sestetto che ha condotto tutta la gara sino alla decisiva azione di Esposito e Zamperetti.

La serata, organizzata dall’Atletica Montebelluna, ha segnato anche il ritorno alla vittoria dell’ex azzurra Michela Zanatta (Atl. Ponzano), classe 1978, che ha fermato il cronometro a 19’59”. Per lei una gara dominata, dopo l’ottavo posto della Corritreviso. Seconda la bellunese Ilaria Fantinel (Atl. San Biagio, 20’23”), terza Silvia Zanusso (Atl. Tre Comuni, 21’22”).

La serata è proseguita con la spettacolare Americana che l’anno scorso era stata annullata per la pioggia. In passerella, prima le donne - nove atlete a sfidarsi su otto volate da 330 metri, con eliminazione di una concorrente al giro - e poi gli uomini - 18 atleti impegnati su dieci tornate, con eliminazione prima di due e poi di un concorrente al giro.

In campo femminile, dopo l’eliminazione precoce di un paio di favorite come Irene Vian e Valentina Bernasconi, la finale a tre ha premiato Lucrezia Zanardo (Atl. Ponzano) su Letizia Fontanive (Athletic Club Firex Belluno) e Miriam Sartor (Atl. Ponzano). Tra gli uomini, applausi per Matthew Peter Houchell (Cus Padova), 23enne studente britannico di stanza a Padova, che nella finale a cinque ha preceduto Mattia Scopel (Ana Atletica Feltre), Samuele Battistel (Ana Atletica Feltre), Leonardo Prenol (Atl. Ponzano) e Pablo Luis Cappelletto (Ana Atletica Feltre).

E’ stata anche la serata del ricordo di Carlo Durante, campione paralimpico di maratona, mancato quattro anni fa. Un atleta che, con i suoi successi, ha portato in giro per il mondo il nome di Montebelluna e a cui l’atmosfera che ieri si respirava in città sarebbe piaciuta tantissimo.