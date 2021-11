A Montebelluna un'asta di beneficenza con casco ed occhiali di Colbrelli

Sonny Colbrelli, vincitore dei Campionati Europei ed Italiani 2021 e della Parigi-Roubaix 2021, è di nuovo in provincia di Treviso. Dopo aver corso da dilettante con il team castellano Zalf Euromobil Désirée Fior, venerdi 12 novembre sarà ospite, dalle ore 18.30 alle 19.30, nel Flagship Store Rudy Project Ottica Duemme a Montebelluna. In collaborazione con il Comitato Regionale Veneto di Croce Rossa Italiana verrà dunque aperta un'asta benefica con in palio il casco e gli occhiali di campione europeo autografati da Colbrelli.