A Montebelluna comanda Matteo Nicoletti suo il torneo di 3^ categoria

Concluso a Montebelluna il torneo di 3^ categoria maschile, diretto da Natalja Tonazzo con 91 tennisti. Su tutti l’ha spuntata Matteo Nicoletti. Il giocatore con tessera di casa che gestisce anche i green della San Marco Academy di Resana, ha messo tutti in fila. Dietro di lui un altro giovane, il valdagnese Federico Ederosi. Per Nicoletti ben 7 incontri vinti e tutti in soli due set. Terzi posti per Gianmarco Amore del Tc Mestre e per l’under 16 del Pederobba Giacomo Guerra. TORNEI IN ATTO Fino al 21 Giugno allo Sporting Life Center di Vacil 3° Open maschile Duca di Dolle con 7.000€ di montepremi, iscrizioni dai 3.5. Alessandro Da Punt e Giuliano Ferro coordineranno i 73 giocatori in lizza. Le 6 gare odierne tutte in programmazione nella mattinata, per consentire ai giocatori di poter effettuare l’ultima giornata della regular season di B. L’ultima alle 12.30. Fino al 23 Giugno a Silea torneo di 3^ categoria maschile, 106 i tennisti iscritti coordinati da Roberta Antonello. Fino al 21 Giugno a Castelfranco torneo giovanile dai 10 ai 14 anni, diretto da Enrico Comacchio con 82 giovani e coordinati da Loredana Venturini. Fino al 18 Giugno a Istrana dal 10 al torneo veterani dai 40 ai 65 anni. Sono 50 i giocatori diretti da Sonia Rossi e Marco Isotti. Fino al 27/6 torneo giovanile al park di Villorba per i giovani dai 10 ai 16 anni circuito Young Boys, con 112 iscritti. Fino al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Sono 138 i players coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Fino al 2/7 al Ranazzurra di Conegliano 5^ Edizione. Enrico Moretti coordinerà il draw maschile fino ai giocatori 3.5 con 119 tennisti. Dirige Giampaolo Turri. Fino al 2/7 ad Altivole per gli under 14 anni draw a loro dedicato. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 23/6 al 5/7 a Volpago Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/6 e 1.000€ di montepremi. Dal 23/6 al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€ ed iscrizioni entro le ore 12 del 21/6. Dal 1/7 al 16/7 a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/6 per giocatori fino ai 3.5. Dal 7/7 al 21/7 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/7.