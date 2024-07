"Miracolo" Montebelluna: pronta l'iscrizione alla serie D

La prima squadra di Montebelluna avrebbe una nuova proprietà e si molto probabilmente si iscriverà alla Serie D sul filo di lana. La notizia clamorosa è filtrata oggi dalla sede di Via Biagi. In queste ore, infatti, sarebbe in dirittura d'arrivo l'acquisizione del club da parte di un nuovo gruppo imprenditoriale: la Prodeco Pharma di Castelfranco starebbe quindi per cedere il testimone, anche se non è detto che esca completamente di scena, e a breve verrebbe dato l'annuncio. Il termine ultimo per iscriversi alla Serie D è stato fissato per le ore 18 di venerdì 12 luglio.

Grazie a una serie di trattative con imprenditori locali e un appello accorato del primo cittadino Adalberto Bordin, il Calcio Montebelluna avrebbe trovato insomma una nuova linfa vitale dopo che la Prodeco Pharma, orfana del patron Antonio Catania, aveva ritirato il suo sostegno alla squadra senior per concentrarsi esclusivamente sulle giovanili. Adesso è una corsa contro il tempo per allestire la documentazione richiesta per partecipare alla Serie D. Per Montebelluna sarebbe la ventesima volta consecutiva nel massimo campionato dilettantistico. Si prospetta inoltre la possibilità che l’allenatore Angelo Vernucci, artefice dell’ultima salvezza, possa continuare a guidare la squadra.