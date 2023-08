Sul Montello si torna a gareggiare in mountain bike con la “MonTel Bike Lee Cougan”

Sabato 2 e Domenica 3 settembre torna protagonista la mountain bike con due eventi nel Montello: una granfondo nominata “MonTel Bike LeeCougan”, che avrà un tracciato con passaggi completamente inediti, anticipata al sabato da una cronoscalata. Una due giorni tanto attesa, la partecipazione è possibile a tutti i tesserati FCI e anche ai non tesserati, purché in possesso di

certificato medico sportivo, sia per biciclette muscolari che per biciclette elettriche. Il comitato organizzativo della Pavanello Racing Team - jackprorider asd, con l’aiuto di diversi volontari e sponsor che sostengono l’iniziativa, hanno dato vita ad un percorso di 47 km con 1300m di dislivello che partirà da Volpago del Montello, passerà per i comuni di Giavera del Montello e Nervesa della Battaglia, sfiorando poi i Comuni di Crocetta del Montello e Montebelluna, per tornare a Volpago del Montello.



Sono già scaricabili le tracce per percorrerlo, mentre per l’evento il percorso sarà completamente tabellato, con 2 ristori nel percorso e “pasta party” all’arrivo. Parte del territorio attraversato è proprietà privata, l’accesso è consentito, ma è necessario rispettare il vincolo evitando di intralciare possibili lavori agricoli qualora questi si svolgano nel momento del proprio passaggio. È quindi obbligatorio portare rispetto sia per la natura, non lasciando tracce del proprio passaggio, che verso i proprietari dei terreni, tenendo sempre a mente che il Montello è in gran parte proprietà privata.



Il percorso della Vertical | Lee Cougan che si terrà sabato 2 settembre si svolgerà nel comune di Volpago del Montello, interamente seguendo una presa sterrata, con partenza come una cronometro. Saranno 3,5 i km da percorre con 350m di dislivello. Una prova inconsueta per i partecipanti! E voi siete già iscritti? Tutte le info dell’evento su: https://www.pavanelloracingteam.it Oppure sulle pagine social: Pavanello Racing Team.