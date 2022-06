Tutti di corsa per Treviso: la Moohrun supera quota 1.000 iscrizioni

Sono già più di mille gli iscritti alla Moohrun 2022, pronti a inondare il centro storico di Treviso il prossimo 3 luglio. Gli organizzatori si dichiarano estremamente felici, considerati anche i molti slittamenti di data e un calendario cittadino fitto di molte gare podistiche: «La parata muccata rispetta i numeri: ci stiano avvicinando al sold-out che avevamo previsto; sicuramente il nostro successo è determinato dallo scopo benefico della corsa-camminata, ma anche dal divertimento che edizione dopo edizione ci siamo sempre impegnati a garantire a tutti i partecipanti». Per tutti gli iscritti, anche la possibilità di aggiudicarsi la Mooh T-Shirt originale, quest’anno a tema aria, ideata dal designer Alessio Rizzato, creatore anche delle iconiche grafiche muccate: «Sono molto contento di esser riuscito ad abbinare una grafica accattivante e divertente - che un po’ mancava nel mondo del running - a un’alta qualità tecnica della maglia. La t-shirt che i partecipanti troveranno nel pacco gara, infatti, ha un alto valore di mercato, a fronte di una quota di iscrizione di 16,00 €, comprensivi di beneficenza e di un ricco pacco gara».

Anche quest’anno, sono molti i gruppi che hanno deciso di aderire: in testa il 51° Stormo della Base Aereonautica Militare di Istrana, che spera di vincere anche nell’edizione numero 6 il premio per il gruppo più numeroso. Premi previsti anche per i partecipanti più eccentrici e divertenti, scelti dalla giuria degli organizzatori tra coloro che interpreteranno in modo gioioso lo spirito della manifestazione. Iscrizioni ancora aperte: online attraverso il sito www.moohrun.it, oppure compilando il modulo di iscrizione con consegna e pagamento esclusivamente nei punti-iscrizione indicati sul medesimo sito web.